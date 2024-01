Comer em conta: onde comemos bem e barato em 2023 na Região Centro e Sul

De Leiria a Aveiro, Lisboa e Almada, estes são oito dos restaurantes que integraram a rubrica semanal "Comer em Conta" em 2023, na Região Centro e Sul.

Taberna D. Maria, Viseu

É um restaurante de cozinha tradicional com uma dinâmica própria. Na Taberna D. Maria, em Viseu, há pratos e petiscos nacionais, toalhas aos quadrados e grande proximidade ao cliente, recebido com palmas, música ao vivo e demais animação. Leia mais aqui.

Assim & Assado, Ovar

Pratos que se tornaram especialidades ao gosto dos clientes, um cozinheiro a caminho dos 45 anos de carreira. No Assim & Assado, em Esmoriz, o ambiente é familiar, o churrasco sai bem, e há um bife que honra a tradição da cidade. Leia mais aqui.

Porto Artur, Leiria

Um dos restaurantes mais emblemáticos da cidade reabriu ao público, mantendo a cozinha tradicional como imagem de marca. E juntou-lhe agora uma faceta vegetariana. Leia mais aqui.

A Parreirinha, Miranda do Corvo

Desde 1985 que A Parreirinha sacia quem por lá passa. Com uma chanfana de antologia, a estrela da casa, fruto de muitas e cuidadas horas de preparação, mas sem esquecer o sarrabulho. Leia mais aqui.

Yeah!, Aveiro

Casal cozinha e serve pratos com ingredientes do seu país, queijos e enchidos, pancetta e salame, num restaurante que também é bar. A Itália sobre a mesa. Spritz, o típico cocktail, é apresentado de várias maneiras. Leia mais aqui.

Tasca da Fonte Boa dos Nabos, Ericeira

A Tasca da Fonte Boa dos Nabos surgiu há cinco anos pelas mãos de um casal, na aldeia que lhe dá nome, às portas da Ericeira. À mesa serve-se uma cozinha tradicional e os menus económicos trazem refeições completas por dez euros. Leia mais aqui.

Malandro do Marquês, Lisboa

A cidade multicultural celebra-se à mesa do Malandro do Marquês com um menu que vai de Angola ao Brasil, ao almoço e ao jantar. Atuações de humoristas e de grupos musicais completam o cardápio desta casa liderada pelo chef Ademiro. Leia mais aqui.

Bistrômaria, Almada

A cozinha tradicional portuguesa com salpicos contemporâneos é o pilar do Bistrômaria, aberto há pouco mais de um ano no centro almadense pelas mãos de Maria Dulce André. Sinónimo de que “nunca é tarde demais” para mudar de vida. Leia mais aqui.