Ovar: no Assim & Assado há pratos em conta e rabanadas o ano inteiro

Pratos que se tornaram especialidades ao gosto dos clientes, um cozinheiro a caminho dos 45 anos de carreira. No Assim & Assado, em Esmoriz, o ambiente é familiar, o churrasco sai bem, e há um bife que honra a tradição da cidade.

António Pinto não facilita na cozinha, esse ofício que lhe enche o coração desde os 11 anos. Começou cedo na arte, faz 45 anos de carreira este ano, a paixão é gigante, mãos habituadas a tudo, palato que não se engana. “Aprendi muito com uma velhinha que tinha, na altura, 83 anos. A Ti Adelina deu-me muitos ensinamentos, guardo dela a maior saudade”, recorda em jeito de homenagem.

Depois de várias casas de restauração e do trabalho duro nas minas do Pejão, em Pedorido, Castelo de Paiva, está ao leme da cozinha do restaurante Assim & Assado, de grelhados na brasa, comida tradicional portuguesa, em Esmoriz, Ovar. “Sou muito exigente comigo, sou muito exigente com os fornecedores, usamos as melhores carnes das melhores proveniências”, diz. “Temos muito cuidado com a alimentação, com o que cozinhamos. Temos o livro de reclamações em branco desde que abrimos, há quase seis anos.”

A posta de vitela arouquense é tratada como manda a tradição e sua origem, com batata a murro e grelos. Os bifinhos de picanha na brasa chegam à mesa com batatas fritas, arroz ou feijão preto, à escolha do freguês. O polvo na assadeira de barro é rodeado de batatas e grelos. O bacalhau à liberdade cumpre a receita tradicional, e mão de cozinheiro, acompanhado de batata frita redonda e fina. As lulas Assim & Assado são especialidade da casa. São lulas laminadas e salteadas na frigideira, acompanhadas de batata frita caseira. Há também lulas recheadas e bacalhau na brasa. O grelhado misto tem frango, entrecosto, picanha, salsicha. António Pinto está sempre recetivo ao que se pede. “Tudo o que o cliente quer, eu faço.”

A tanoaria é arte com tradição em Esmoriz, o fabrico de pipos de madeira para armazenar vinhos. O restaurante não esquece essa ligação e dedica-lhe um bife à tanoeiro, bife do vazio, com presunto e laranja, batata frita descascada em camadas. E não só. Há pratos que chegam à mesa em metades de pipos como se fossem tábuas.

Há de tudo um pouco, grelhados sobretudo, carne e peixe, frango do churrasco sempre a sair. As rabanadas de ovos-moles e de vinho tinto têm lugar cativo nas sobremesas, seja ou não Natal. “Temos rabanadas todo o ano, o ano todo.” É o que o cozinheiro costuma dizer aos clientes. São rabanadas corpulentas, centímetros generosos de altura, ovos-moles numas, vinho noutras, todas viradas na travessa para ficaram mais suculentas e ganharem brilho.

Também há cozido à portuguesa no primeiro domingo de cada mês e propostas fixas ao fim de semana. Cabrito assado no forno com carqueja a 21 euros a dose, tripas à moda do Porto a 16 euros, rojões com castanhas também a 16, vitela assada à moda de Arouca a 19.

Tudo o que aqui é cozinhado pode ser levado para casa em takeaway. A decoração intercala entre o rústico e o moderno, uma parede de pedra, um jardim vertical, e é alterada todos os anos para mudar um ou outro detalhe.

António Pinto conhece as preferências dos clientes habituais, mais ou menos passado, gosta de ir à sala ver se está tudo bem, dar dois dedos de conversa. Dentro da cozinha, há condimentos que não dispensa: sal, louro, alho, salsa. Há um outro, o mais importante. O amor. É o amor pela cozinha que o faz sair de casa todos os dias, atravessar meia dúzia de concelhos, 45 minutos para cada lado. Fá-lo com gosto e com a entrega que lhe mantém o brilho no olhar.

A EMENTA

Prato do dia: 7,50 euros (carne ou peixe, sopa, pão, azeitonas, bebida e café; ao almoço, de terça a sexta)

Especialidades: bacalhau à liberdade, lulas Assim & Assado, frango do churrasco, posta de vitela à moda de Arouca, grelhado misto, bife à tanoeiro

Sobremesas: rabanadas de ovos-moles e de vinho tinto, mousse caseira, molotof, pudim francês, maçã assada, tarte de maracujá