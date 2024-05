Porto: no Fontinha Hotel, há arte, pizas e boas-vindas aos animais

O Fontinha Hotel é do Porto, e deixa isso claro nas frases que brilham com expressões características, sobre pinturas de Margarida Fleming, no acesso ao jardim das traseiras. Neste quatro estrelas “pet-friendly”, os detalhes importam.





Na rua da Fontinha, a dois passos da rua de Santa Catarina, ergue-se um edifício com ares industriais que, vendo bem, é um hotel de quatro estrelas de ambiente cuidado, mas descontraído, cheio de pormenores. Basta pensar nas mensagens de encorajamento e boa disposição que vão surgindo aos nossos pés, à medida que avançamos pelas zonas comuns. À entrada do elevador, lemos you look good (algo como “estás com bom aspeto”); junto às casas de banho, be bold (“sê ousado/a”); e, a caminho do jardim nas traseiras, reservado aos hóspedes, this must be the place (“tem de ser este o lugar”).

A sala que liga o interior do hotel àquele espaço ao ar livre merece um olhar atento. Podia ser só um lugar de transição, mas funciona como canto de leitura e tem as paredes cobertas por pinturas da artista Margarida Fleming, alusivas às peixeiras do Bolhão, explica a diretora, Susana Costa. São mulheres de cabelos negros, a contrastar com o vermelho dos lábios e rostos, acompanhadas por gaivota. Apagadas as luzes, surgem palavras e frases luminosas associadas à cidade, numa instalação complementar. Há menções à Ribeira, às pontes sobre o Douro, ao São João ou às canções de Rui Veloso, mas também expressões características, que espoletam sorrisos, como “vai-me à loja!”, ou “estás como o aço!”.

Os hóspedes têm ao dispor 49 quartos, de diferentes tipologias, dominados por tons de branco, bege e castanho, com têxteis da portuguesa Lameirinho e elementos naturais, como a madeira, a transmitir aconchego. O snack-bar acaba de dar lugar a uma pizaria com ênfase nos produtos italianos. E, se a intenção é ser a casa fora de casa para quem ali chega, como se lê à entrada, faz sentido assumir-se como pet-friendly: nos seus dois anos de existência, o Fontinha Hotel já recebeu cães e gatos, conta Susana Costa. Está aberto a animais até 20 quilos de peso, mediante o pagamento de um suplemento de estadia, no valor de 25 euros por noite, que dá direito a cama, comedouro, bebedouro e um brinquedo. Para que nenhum membro da família fique de fora.

Fontinha Hotel

Rua da Fontinha, 87-91, Porto

Tel.: 229 761 050

Preços: quarto duplo desde 130 euros (com pequeno-almoço). Pequeno-almoço aberto a passantes, por 12,50 euros/pessoa.