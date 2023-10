Proença-a-Nova: uma muralha natural nas invasões francesas

Na primeira vez que as tropas napoleónicas investiram sobre as fronteiras portuguesas, entraram pela Beira Baixa e deram logo com a muralha natural da serra das Talhadas. O caminho que percorreram, também rico em aldeias pitorescas, é agora um percurso pedestre.

Do alto da Torre de Vigia da Serra das Talhadas – que é também miradouro -, projetada pelo arquiteto Siza Vieira, a vista alcança todo o concelho e mais além, num quadro habitualmente verde que permite a Proença-a-Nova afirmar-se como destino de turismo de natureza. Os percursos pedestres são uma das principais atrações, mas os circuitos de BTT, o parapente e a escalada são outras das atividades que também atraem visitantes à serra, por esta altura retalhada de manchas ardidas devido ao incêndio que assolou a região em agosto.

Dos 16 metros de altura da estrutura metálica, inaugurada em 2021 na crista granítica das Talhadas, somos como sentinelas numa muralha natural que durante séculos serviu de defesa contra invasores. Em 1807, esta mesma barreira obrigou as tropas do general Junot, vindas de Castelo Branco, a afunilar a sua passagem pela antiga Estrada Real que ligava a Abrantes e que agora corresponde ao trilho PR4, um percurso de 14,5 quilómetros que leva a calcorrear os caminhos percorridos pelos franceses (devido ao incêndio, faltam algumas marcações no terreno, pelo que se recomenda o recurso ao ficheiro GPS). O passeio começa junto ao antigo Forte das Batarias, que integrava a linha defensiva das Talhadas-Moradal. A primeira invasão napoleónica entra por esta linha sem ser disparado um tiro, como ordenado pelo príncipe regente D. João (futuro D. João VI) – mas nas suas memórias, o general Thiébault comenta que se dois mil homens estivessem naquela posição, o exército francês estaria perdido.

Proença-a-Nova livrou-se de confrontos, mas prevalecem outras marcas da passagem dos franceses, como esconderijos nas casas mais antigas, onde se guardava o azeite e algum enchido, para que não fossem roubados; e histórias que foram passando de gerações. Na aldeia das Corgas, diz a lenda que a população pediu a Nossa Senhora do Carmo que os livrasse das pilhagens dos franceses, e na iminência da passagem do exército, um nevoeiro cerrado abateu-se sobre o vale, cobrindo a aldeia e ocultando-a da vista das tropas.

Território rico em aldeias pitorescas que vale a pena visitar, destaca-se a da Figueira, que integra a Rede das Aldeias do Xisto e possui um restaurante que funciona como guardião da comida regional. Na Casa Ti’Augusta brilha desde logo o pão caseiro, que chega à mesa ainda morno, acabado de cozer no forno comunitário da aldeia. Segue-se o maranho, um enchido à base de carne de cabra e arroz, que tanto serve de entrada como de prato principal; assim como o plangaio, outro enchido feito com farinheira e ossos do espinhaço do porco. A especialidade da casa, porém, é uma invenção mais recente, que faz uso da carne de cabra, muito popular na região, servindo-a em naco, num surpreendente embrulho de massa folhada com compota de frutos vermelhos. Resta guardar espaço para a tigelada de Proença-a-Nova e recarregar energias para o dia seguinte nos modernos e funcionais Oliva Apartments, bem no centro da vila.

Mergulhos na Ribeira da Isna

A praia fluvial da Aldeia Ruiva foi uma das primeiras a nascer na região, fruto do aproveitamento de um antigo canal de regadio e das águas refrescantes da ribeira da Isna, que no calor do verão fazem encher as margens relvadas de banhistas. Existe ainda uma piscina biológica, um parque de merendas com churrasqueira, balneários, restaurante e bar com esplanada e um parque de campismo com bungalows. A rampa de entrada na água e uma cadeira anfíbia permitem o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.