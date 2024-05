Cinco brunches para celebrar o Dia da Mãe (com direito a presentes, piscina e spa)

O Dia da Mãe está à porta, e não faltam propostas para fazer a festa à mesa, em formato brunch. Eis cinco opções, entre Lisboa e Porto, que englobam desde ostras e ceviches até petiscos regionais, passando por sushi e iguarias com carimbo Michelin. No fim, pode haver mergulhos na piscina ou tempo de autocuidado no spa.

#1 – Four Points Sheraton Matosinhos

Uma novidade em modo buffet, junto à praia

É já neste domingo a estreia do brunch buffet do hotel Four Points by Sheraton Matosinhos, que, além de ter cozinha ao vivo, conta com uma estação para fazer waffles e um espaço destinado a crianças até aos 12 anos – o kids club, com atividades lúdicas e pedagógicas, orientadas por um monitor. O novo Broadway’s Brunch vai conhecer edições temáticas, todos os domingos, das 12.30 às 15 horas. Neste Dia da Mãe, são diversas as propostas de pastelaria e padaria, havendo também salgados, iogurtes com diferentes toppings, ovos, saladas, legumes e pratos quentes, entre eles sopa e um prato vegetariano. Do menu de bebidas fazem parte águas, café, chá, sumo de laranja natural, limonada, leite e bebidas vegetais de soja. O brunch custa 35 euros por pessoa, sendo que as crianças até aos três anos são pagam e, dos quatro aos 12 anos, têm um desconto de 50%. As reservas devem ser feitas por telefone (229 767 920) ou e-mail ([email protected]).

#2 – Le Monumental Palace (Porto)

Alta cozinha, sabores japoneses e “retratos escritos”

O hotel de cinco estrelas Le Monumental Palace, na Avenida dos Aliados, tem um “Brunch Monumental” preparado para o Dia da Mãe, que alia a alta cozinha do chef Julien Montbabut, do Le Monument, como uma estrela Michelin, aos sabores japoneses do restaurante Yakuza by Olivier. Os clientes ganham acesso aos dois buffets, servidos tanto no espaço La Mezzanine como na sala do Yakuza by Olivier, no piso térreo, aos domingos, por 75 euros por pessoa (sem bebidas). A refeição decorre entre as 12.30 e as 15.30 horas, e quem quiser pode presentear a mãe com um “retrato escrito” da autoria de André Pereira – o artista só tem de observar e conversar uns minutos com a homenageada. O Le Grand Déjeuner, a oferta habitual de domingo, também continua disponível, a troco de 55 euros por pessoa (sem bebidas). As reservas podem ser feitas por telefone (227 662 410).





#3 – Hilton Porto Gaia

Refeição e tempo de spa em família

Petiscos regionais, como pica-pau, mini rojões, pataniscas ou peixinhos da horta marcam o arranque do brunch que o Hilton Porto Gaia preparou para este domingo, entre as 12.30 e as 16 horas, para assinalar o Dia da Mãe. Quem aderir encontra também, no restaurante ComPosto, pratos quentes para carnívoros e vegetarianos (mini burgers de novilho, goujons de frango com molho barbecue, caril de legumes e grão-de-bico ou couve-flor assada com garam masala). E, em regime buffet, sobremesas como creme brullé de pistacho, brownie com caramelo salgado, mini tarteletes de fruta, cheesecake de frutos vermelhos, mousse de framboesa ou profiteroles de maracujá. Para celebrar a data em família, o hotel oferece ainda um vale de acesso ao Hilton Wellness & Spa, válido para dois adultos e duas crianças. O brunch tem um custo de 38 euros por pessoa (metade, no caso dos miúdos com idades entre 4 e 12 anos). Para garantir lugar à mesa, basta telefonar (932 413 089) ou enviar e-mail ([email protected]).

#4 – Lisbon Marriott Hotel (Lisboa)

Música, piscina e espaço para brincar

O restaurante Citrus, no Lisbon Marriott Hotel, com vista para um jardim tropical, comemora o Dia da Mãe com um brunch e outros mimos, para toda a família. Além de os mais novos terem à disposição uma sala com diversas atividades, há DJ e acesso à piscina. As mães também vão receber, aleatoriamente, produtos de diferentes marcas. O brunch acontece neste domingo, entre as 12.30 e as 15.30 horas, estando a piscina disponível até às 20 horas. O menu, desenhado pelo chef executivo do hotel, Dominic Smart, inclui uma variedade de pães, iogurtes, compotas, tábuas de queijos e enchidos, saladas, pratos principais e sobremesas. Existe ainda uma secção de cozinha ao vivo, que põe na mesa os habituais ovos Benedict, mas também ovos à Florentina, Royale, Sardon e Neptuno. O valor é de 59 euros por pessoa, com bebidas incluídas (menores com idades entre 5 e 12 anos pagam metade, sendo a experiência grátis até aos 4 anos). Recomenda-se reserva por telefone (217 235 400) ou e-mail ([email protected]).

#5 – Viseversa – Hyatt Regency Lisboa

Brunch com ostras, ceviches e um cocktail especial

É com o cocktail The Mom que as mães são recebidas, neste domingo, no brunch do Viseversa, restaurante-bistrô integrado no hotel Hyatt Regency Lisboa. Para preservar as memórias do dia, vai estar disponível um photoboot. Mas antes há que saber o que vai para a mesa, entre as 12.30 e as 16 horas, a troco de 50 euros por pessoa. Ora, o menu inclui ostras, ceviches e poke bowls. Mas os miúdos não ficam de fora: para eles, foram pensados mini hambúrgueres, almôndegas, massas e mini panquecas. O Viseversa, que se apresenta como um espaço de inspiração portuguesa, sem deixar de piscar o olho a outras latitudes, aberto durante todo o dia, é coordenado pelo chef executivo Tiago Silva. À noite, o bar serve cocktails assinados pelo mixologista Filipe Ventura. As reservas devem ser feitas por telefone (212 411 234) ou por e-mail ([email protected]).