Wine & Books Porto, um hotel inspirado pela cidade

Depois de Lisboa, o segundo boutique hotel Wine & Books abriu no Porto, mas na verdade, foi esta cidade que inspirou todo o projeto em primeiro lugar. As tradições e memórias locais servem de base a uma abordagem contemporânea, onde luxo e sustentabilidade andam de mãos dadas.

Wine & Books: o nome do hotel poderia dizer tudo, mas o novo cinco estrelas da cidade não se resume a fazer uma ode ao vinho e à literatura, ainda que estes estejam bem representados: na completa carta do restaurante, nas paredes preenchidas de obras que os hóspedes são convidados a folhear, ou no recém criado Clube do Vinho e do Livro online, que todos os meses partilha com os seus subscritores sugestões de vinhos nacionais e de livros escritos por autores lusófonos (para emparelhar a gosto).

O hotel nasceu na Rua de José Falcão, rodeado de livrarias e alfarrabistas, incluindo a icónica Lello, e daí terá surgido a ideia inicial para a marca, ainda que a homónimo de Lisboa tenha aberto primeiro, “por vicissitudes várias”, conta Joana Saraiva, administradora do Grupo PBH (além do Wine & Books Lisboa, é detentor de outras unidades hoteleiras na Madeira, no Algarve e no Alentejo). “O Porto está cheio de inspirações por todo o lado e a nossa ideia foi prestar uma homenagem à cidade. Aqui no lobby, fizemos uma brincadeira de simetrias com as janelas do neoclássico que podem remeter ao Palácio da Bolsa e outras construções dessa época”, exemplifica a arquiteta, responsável pela decoração do hotel, que cruza um design contemporâneo com elementos tradicionais.





Avançando para lá do átrio, encontra-se o Café Wine & Books, aberto a todos os que ali queiram reviver o espírito tertuliano dos cafés portuenses, infundido em charme de Belle Époque, com apontamentos dourados, prateleiras de madeira envernizada e estofos em cabedal. Afinal, lembra Joana, evocando uma frase de Almeida Garrett, o viajante que entra num café e o observa, logo fica a conhecer a cidade onde está. E transmitir a identidade do lugar é o estandarte do Wine & Books. Com isso em mente, nem a francesinha falta na carta de snacks.





Em contraste com as cores vibrantes que marcam os primeiros espaços do hotel, nos quartos, a paleta de tons neutros cria um ambiente voltado para o conforto e a serenidade dos hóspedes. O mesmo acontece no spa, com piscina aquecida. Um restaurante de base tradicional e um rooftop com vista sobre a Baixa completam a oferta do hotel

Outro pilar transversal a todo o projeto é a sustentabilidade ambiental, que vai além da incorporação de painéis solares até aos amenities, compostos por champô e sabonetes sólidos, e aos sacos que integram o kit de boas-vindas aos animais de estimação (o hotel é pet-friendly), que são feitos de materiais biodegradáveis.

A par de tudo isto, o Wine & Books pretende ser um hotel dinâmico, com uma programação cultural regular, que dê palco aos artistas da cidade.

Wine & Books Porto. Rua de José Falcão 39-41, Porto. Tel.: 222443750. Web: porto.winebookshotels.com. Quarto duplo a partir de 230 euros por noite (com pequeno-almoço)