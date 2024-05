Os tapetes espanhóis que encantam o mundo inteiro

Em 2024, o assinalar do Corpo de Deus acontece a 30 de maio, quinta-feira, mas as tradições do festival, essas, mantêm-se inalteradas, ocorrendo como de costume no fim de semana imediatamente a seguir (dias 1 e 2 de junho).

Elche de la Sierra é um pequeno município espanhol, situado na província de Albacete (que pertence à comunidade autónoma de Castela-Mancha). Com pouco mais de 3.900 habitantes, trata-se de um lugar montanhoso e pitoresco, tendo-se tornado célebre internacionalmente pelos tapetes coloridos de serradura que podem ser vistos ao longo do percurso da procissão da festividade Corpus Christi, ou Corpo de Deus – uma comemoração religiosa antiga e universal que, a partir de 1964, ganhou em Elche de la Sierra um aliciante especial.

Peças únicas e coloridas

Em 2024, o assinalar do Corpo de Deus acontece a 30 de maio, quinta-feira, mas as tradições do festival, essas, mantêm-se inalteradas, ocorrendo como de costume no fim de semana imediatamente a seguir (dias 1 e 2 de junho). Quer isto dizer que, por lá, se poderão encontrar nesta altura as afamadas “tapeçarias” com formas e cores para todos os gostos e feitios. Nesta edição, poderão contar-se 29 tapetes ao todo que, por seu turno, começam a ficar expostos a partir da noite de sábado (1 de junho) até à manhã de domingo que antecede a procissão, em três praças e 26 ruas diferentes da cidade. Os tapetes ilustram sobretudo figuras religiosas ou florais e formas geométricas. Este é, em suma, um bom pretexto para ir em família até àquela localidade espanhola e apreciar não só as artes finais como também parte do exaustivo processo que as antecede.

Os tapetes de serradura, em Elche de la Sierra, são já um ícone da época de celebração do Corpo de Cristo.

No segundo dia do certame (domingo, 2 de junho), os tapetes são rapidamente desfeitos pelos intervenientes da procissão que sobre eles caminham. Muito mais demorada é a sua conceção: para que tudo fique impecável, com os ornamentos bem trabalhados e vibrantes, os vários grupos de “artesãos” envolvidos neste autêntico processo de criação artística passam semanas inteiras de joelhos, a cuidar meticulosamente de cada detalhe, até lançar os tapetes sobre as calçadas. Todos os anos, as expectativas são elevadas e os participantes desunham-se para desenvolver tapetes cada vez mais criativos e deslumbrantes.

Festa de Interesse Turístico Nacional

O resultado final é arrebatador e motivo de regozijo para as gentes de Elche de la Sierra. Um orgulho que, desde 2014, saiu reforçado pelo facto de o evento e dos tapetes que o embelezam terem sido reconhecidos enquanto Bem Imaterial de Interesse Cultural e Festa de Interesse Turístico Nacional pelo Ministério da Indústria, Energia e Turismo de Espanha. Não é de estranhar, por isso, a boa afluência de turistas nacionais e estrangeiros de várias zonas do globo que se verifica no município durante este período do ano.

Para além dos tapetes, decorrem ainda concertos de rock e outro tipo de bandas, bem como competições de cariz desportivo. Igualmente aconselhável é um passeio pela Serra do Segura, que abrange a cidade e onde é possível contemplar paisagens de fazer perder o fôlego.