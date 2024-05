Crítica de Fernando Melo: The Yeatman, em Vila Nova de Gaia

O Porto diante de nós, por debaixo o imenso e belo manto de caves de vinho do Porto, jantamos como num palco onde todos somos estrelas de um teatro perfeito. O chef Ricardo Costa está feliz, autor supremo do conteúdo e alma, Elisabete Fernandes assegura a direção vínica do hotel e Pedro Marques gere as operações e a sublime coreografia que nos coloca perto do céu. Está tudo certo.



De todos os momentos felizes passados na sala deste restaurante, The Yeatman, só agora dei pela janela que abre para a cozinha. Indaguei e fiquei a saber que o chef Ricardo Costa agora faz questão que todos possam acompanhar a azáfama da brigada. A experiência televisiva e a exposição mediática fizeram bem ao outrora tímido e recatado profissional. Comunica-se, de resto, a todo o pessoal oficiante, e tudo decorre com fluidez e alegria, gosto de ver concentração, mas com a jovialidade com que tudo acontece é uma experiência superior.

O menu adotado é o vasto e exaustivo Evolução de Aromas (250 euros), a que junto a opção Prime (250 euros) para o acompanhamento vínico. Genial a minitransumância inicial dos petiscos servidos no bar. Suspiro liofilizado, cozido português – texturas de couve e terrina, terminando com caldo -, seguido de atum fresco com alga nori e gengibre. Vem a pinça de lagostim – duas peças que se desfazem na boca – de sabor intenso e a encher o palato à laia de empreitada marisqueira e ainda é colocada a fabulosa entrada de santola, caviar e waffle. Esta pequena aventura no bar foi hidratada pelo espumante bairradino Colinas blanc de blancs 2016, agora propriedade do Yeatman. Excelente desempenho.

Sou então informado de que a mesa já está pronta, e obedeço levantando-me e dirigindo-me à sala, surpreendentemente bem povoada. Poucos portugueses, mas muito bom ambiente, boa disposição. Ainda não chegou a vez de sentar, porque a genial entrada camarão da costa 2024 vai ser servida na cozinha, pelo próprio chef Ricardo Costa. Altura para trocar algumas sensações até ao momento e para confessar ao grande cozinheiro que para mim foi o melhor jurado no MasterChef da RTP1; que as verdades são para se dizer.

Já sentado à mesa, vem a moreia, ouriço-do-mar, cogumelos e dashi com um delicioso saké de 12,5% de álcool, excelente forma de começar. Adorei o prato seguinte, zamburinha galega, maçã verde, jalapeños e yuzu, assessorado com brio pelo Arinto dos Açores da Cooperativa do Pico. Toada vulcânica iodada em todos os sentidos. Incrível o salmonete, daikon, kimchi e couve-flor, incrivelmente maridado com o esplêndido Quinta de San Joanne Superior branco 2009.

Vem um dos dois pratos da noite, pargo, cebolinhas, molho à Bulhão Pato e panceta ibérica, com Principal Grande Reserva branco 2016, ligação do outro mundo. Logo a seguir o outro grande prato da noite, enguia, escabeche, romesco e curcuma. Foi coroado o jantar com o requintadíssimo e afinado bacalhau, grelos, grão-de-bico e mão de vitela e o iluminado leitão 2021, batata, alface e creme de milho, servidos respetivamente com Mignon Pinot Noir 2019 da Murganheira e Quinta da Curia Clefs d’Or tinto 2014, o segundo mais feliz que o primeiro.

Uma enorme vénia à Adega de Favaios, pelo exótico Moscatel colheita 1999 que acompanhou as sobremesas ovos-moles de Gaia, laranja sanguínea e tripa de chocolate de forma magistral. E um grande aplauso à Fladgate Partnership pelo fantástico Porto Croft Vintage 1955 com que encerrei a igualmente fantástica experiência.

Refeição ideal



Menu Evolução de Aromas:

Suspiro liofilizado

Cozido português

Atum | Nori | Gengibre

Pinça de lagostim

Santola | Caviar | Waffle

Camarão da costa 2024

Moreia | ouriço-do-mar | cogumelos | dashi

Zamburinha galega | maçã verde | jalapeños | yuzu

Salmonete | daikon | kimchi | couve-flor

Pargo | cebolinhas | molho à Bulhão Pato | panceta ibérica

Enguia | molho de escabeche | romesco | curcuma

Bacalhau | grelos | grão | mão de vitela

Leitão 2021 | batata | alface | creme de milho

Ovos moles de Gaia

Laranja sanguínea liofilizada

Tripa de chocolate

Avaliação

Sítio: 5 estrelas

Serviço: 5 estrelas

Comida: 5 estrelas

Restaurante Gastronómico The Yeatman

Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia

Tel. 220 133 100

Sittings: 18h30, 19h30 e 20h30

Menu sazonal fixo: 250 euros

Suplemento vínico Prime: 250 euros

Suplemento Yeatman Selection: 125 euros

Suplemento bebidas não-alcoólicas: 90 euros