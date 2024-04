Por um dia, há 250 vinhos e petiscos à prova na Vila Alva, Alentejo

A segunda edição do Vinho na Vila chega a 11 de maio e reúne mais de 250 referências vínicas e uma rota de petiscos à prova na Vila Alva, Cuba. Passeios pelas vinhas, jantar a quatro mãos e uma exposição também cabem no programa.

Vinho na Vila é o nome da iniciativa que acontece a 11 de maio na Vila Alva, conhecida por muitos como “a mais branca aldeia de Portugal”, situada no concelho alentejano de Cuba. Entre as 14h30 e as 20h30, as casas de moradores, as 13 adegas locais e locais como o Largo da Fonte e a Praça da Igreja Matriz vão receber os visitantes para mais uma edição deste festival, que junta vinho e gastronomia.

Ao todo, o evento soma mais de 250 referências vínicas de 35 pequenos produtores de todo o país, além de petiscos tradicionais da região – onde não falta queijos e enchidos da zona, numa organização feita pelo Enóphilo e pelo produtor XXVI Talhas, em parceria com a autarquia. Nas visitas à adega, aprende-se mais sobre o processo dos vinhos de talha, mas no programa também há espaço uma exposição de fotografia e um passeio pelas vinhas centenárias da região. À noite, a partir das 20h30, serve-se o Jantar com Vinho no largo da Igreja Matriz de Vila Alva.

Na véspera do evento, dia 10, a Vila Alva recebe uma estreia, com a iniciativa Chefs na Vila, uma refeição feita a quatro mãos pelos chefs João Narigueta (dos restaurantes Poda e Híbrido) e Filipe Ramalho (Páteo Real), idealizada para harmonizar com vinhos de três produtores: XXVI Talhas, Mainova e Joaquim Arnaud. O jantar acontece pelas 20h na adega do Mestre David, tem capacidade para 40 comensais e custa 75 euros/pax.

Quanto aos bilhetes para o festival Vinho na Vila em si, custam 12 euros em pré-venda (até 7 de maio) tanto para a degustação livre de vinhos como para o acesso à Rota do Petisco. Para o pacote combinado, o preço fixa-se nos 20 euros até 7 de maio. Já o jantar de dia 11 está, por agora, nos 30 euros, e o passeio guiado pelas vinhas centenárias, com prova de dois vinhos, fica a 18 euros por pessoa. Saiba mais na bilheteira.

“O ano passado recebemos cerca de meio milhar de pessoas. Foi indescritível o ambiente que se criou”, explica Alda Parreira, uma das mentoras desta festa e representante da marca XXVI Talhas, juntamente com o irmão, Daniel Parreira. “Sentimos que devemos devolver algo à comunidade que nos viu nascer e crescer e um dos maiores contributos que podemos dar é não deixar que caia no esquecimento ou que desapareça. A riqueza que esta povoação encerra em si, com as adegas de talha ancestrais, deveria ser nacionalmente valorizada” acrescenta Daniel.

Já Luís Gradíssimo, do Enóphilo, que organiza o Vinho na Vila, adianta que esta é uma “das mais genuínas e pitorescas” iniciativas em que está envolvido. “Depois da edição de 2023, os habitantes envolveram-se intimamente com o projeto, retocam a cal das paredes para avivar a brancura e abrem as portas das próprias casas para acolher os forasteiros que chegam de todo o país. É único”, frisa o responsável.