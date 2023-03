Restaurante Porto Artur reabre em Leiria, com menus em conta

Um dos restaurantes mais emblemáticos da cidade reabriu ao público, mantendo a cozinha tradicional como imagem de marca. E juntou-lhe agora uma faceta vegetariana.

Pareceram anos os poucos meses em que o velho Porto Artur esteve de portas fechadas, na zona histórica de Leiria. Os amantes da cozinha regional portuguesa que o frequentaram durante décadas ainda sentiam no ar o cheiro a bitoque, feijoada, alheira ou cozido que tanta história ali fizeram. Até que em dezembro de 2022, Maria Silva decidiu dar nova vida ao emblemático restaurante, mantendo-o igualmente como espaço de eleição para quem prefere comer em conta à hora de almoço. Porém, juntou-lhe uma nova faceta: aos dois pratos do dia que já faziam parte da ementa acrescentou uma opção vegetariana. E não ficou por aqui no cardápio de novidades. Os jantares passaram também a contar com um preço de diária. Entretanto, na porta ao lado, onde em tempos funcionou outro restaurante, abriu um espaço para eventos de grupo. Festas de aniversário e outros convívios passaram a contar “com outra privacidade”, numa sala onde cabem “34 pessoas, à vontade”, conta a responsável por este regresso.

“Muitos dos antigos clientes voltaram, mas há muitos outros novos graças à opção vegetariana”, explica Maria, que teve o privilégio de continuar a contar com a antiga cozinheira, D. Arminda. A ela juntou-se a jovem Nela, que é entendida nos pratos vegetarianos, e ainda Laura, uma brasileira que empresta o toque tropical a muitos pratos.

“Na verdade temos um bocadinho de tudo, aqui. E assim conseguimos satisfazer um maior número de clientes”, sublinha a matriarca desta casa, entusiasmada com o entrosamento que ali tem conseguido. “Por exemplo, quando fazemos entrecosto assado no forno, junta-se um pouco de farofa como acompanhamento.”

No dia em que experimentamos a nova vida do Porto Artur há caril de gambas, almôndegas com massa pene e arroz de tempehril. Mas numa mesa próxima experimenta-se a tradicional alheira de Mirandela, sempre apreciada por ali. A maioria, porém, escolhe entre os três pratos do dia. Maria fica atrás do balcão comprido e recebe os pagamentos com um sorriso acolhedor. “Só quero que esta seja uma casa onde o cliente se sinta bem, onde saiba que, ali, na cozinha, tudo leva também um pouco de amor”, diz ela, que ainda está em estado de graça por lhe ter calhado em sorte um espaço tão perene de história como o velhinho Porto Artur. Espera agora pelos dias quentes de primavera e verão para poder “dinamizar a esplanada”. Por esta altura já há muito quem a prefira para almoçar, com vista para a Praça Rodrigues Lobo ou para a Rua Barão de Viamonte, que todos conhecem por Rua Direita, por mais torta que seja.

Menu do dia

9 euros ao almoço, 9,50 euros ao jantar (inclui pão, azeitonas, sopa, prato principal e uma bebida, café ou sobremesa)

Especialidades: entrecosto assado no forno com puré de batata e farofa; bitoque de vaca com arroz, batata frita e salada; alheira com ovo estrelado e batata frita

Sobremesas: pudim de pão, Chico Balanceado (homenagem ao poeta Francisco Rodrigues Lobo)