Vem aí mais um desfile de carros elétricos pela marginal do Porto

É já no próximo sábado que se realiza novo Desfile de Carros Elétricos, no Porto. As viaturas, de coleção, começam a circular pela marginal às 15.30 horas, numa iniciativa da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e do Museu do Carro Elétrico. Este último acolhe ainda uma série de atividades de acesso livre.

São 15 os veículos históricos da coleção da STCP que vão desfilar pela cidade, até às 18 horas – dos chamados carros de “risca ao meio” aos carros de trabalho e atrelados. O desfile parte do Museu do Carro Elétrico, rumo ao Passeio Alegre, com hora prevista de chegada às 16.15. Pelas 17 horas, deverá regressar àquele espaço museológico para, então, seguir caminho até ao Infante e voltar depois, e em definitivo, a casa.

Trata-se de uma iniciativa anual, levada a cabo pela STCP e pelo Museu do Carro Elétrico, e que permite fazer uma viagem panorâmica a bordo de carros elétricos históricos. Os bilhetes podem ser adquiridos, no Museu, a partir desta terça-feira e até sexta, das 10 às 18 horas; ou de sábado em diante, para lá das 14.30 horas. Adultos pagam oito euros; menores de idade e seniores veem esse valor descer para cinco euros.

Paralelamente, estão várias atividades agendadas para o Museu do Carro Elétrico. Logo às 15 horas, a marcar o arranque do desfile, atua a Batucada Musical, e há momentos teatralizados a cargo dos atores residentes da casa. Durante a tarde, o Museu tem acesso gratuito e dá continuidade ao programa de animação, que engloba música, dança, teatro, visitas guiadas e oficinas para toda a família.