Novo miradouro de Siza Vieira, em Oleiros, eleva-se sobre a Serra do Muradal

Plataforma de betão armado projeta-se sobre um vale rochoso, na Serra do Muradal, a “cerca de 300 metros do solo”, segundo o município de Oleiros. Obra encomendada ao arquiteto Álvaro Siza Vieira foi inaugurada no feriado de 25 de Abril.



Qual disco voador pousado numa das elevações da Serra do Muradal, o novo Miradouro do Zebro, na freguesia de Estreito-Vilar Barroco, em Oleiros, projeta-se a 300 metros de altura com uma plataforma de planta circular de 225 metros quadrados e 15 metros de diâmetro. Fixada na rocha, a estrutura construída em betão armado, com um muro a toda a volta, proporciona vistas panorâmicas sobre as montanhas do Geoparque Naturtejo, em Oleiros.

A obra foi encomendada pelo anterior presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Fernando Jorge, que abdicou do cargo por motivos de saúde, e era há muito esperada, “na medida em que contribuirá para o crescimento do turismo nesta região”. É também o “único” miradouro de Álvaro Siza Vieira, que o município destaca como “um dos mais prestigiados e premiados arquitetos do mundo”. Foi inaugurado no feriado do 25 de abril.

O acesso ao miradouro, localizado a 20 quilómetros de Oleiros, faz-se pela beira da estrada 238 – que já tem um pedido entregue pelo município na Infraestruturas de Portugal com vista ao seu alargamento, bem como a construção de um parque de estacionamento. E se antes os visitantes tinham de arriscar o equilíbrio sobre as rochas para chegar ao miradouro natural sobre o vale, agora podem percorrer os desníveis de forma mais confortável, por passadiço.

Uma vez na plataforma de betão, que tem uma pequena rampa e placas informativas em redor, os visitantes conseguem, ainda, admirar a paisagem através de duas aberturas circulares em vidro, no chão. O nome do miradouro, esse, deve-se a um “cavalo selvagem listado, meio cavalo, meio zebra, que se avistava nos tempos medievais na região e que foi retratado em pinturas ruprestres”, explicou à Evasões Anabela Silva, técnica de Turismo de Oleiros.

O Miradouro integra-se no Trilho Internacional dos Apalaches, que atravessa grande parte da Serra do Muradal ao longo de 37 quilómetros de trilhos. Oficialmente, é conhecido como Grande Rota do Muradal-Pangeia, “o maior trilho contínuo de pegadas humanas do mundo”, segundo o município, e que liga a serra ao Geopark Naturtejo e à Escócia e à Gronelândia, descendo pela América do Norte ao longo das Appalachian Mountains.