Evasões à sexta: padarias a sair do forno

Eis a primeira página e os destaques da edição da Evasões desta sexta-feira, 3 de maio, gratuita com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Quando a vida nos dá farinha… faz-se pão. De muitos sabores, formas, dimensões e imaginações. mas também fogaças, focaccias, croissants, cookies, crookies, cruffins, brownies. Estas quatro casas em Lisboa e Porto abriram portas ou renovaram-se recentemente e têm muito que provar.

Novidades

No novo restaurante na marginal de Matosinhos, Antonio Mezzero acrescenta pastas a uma carta onde permanecem as pizas que o tornaram conhecido, e em que os sabores italianos se vão cruzando com Portugal.

Vinhos

São duas pérolas com notas frescas. Uma é branca e tem nome de elementos na paisagem, outra tinta com apelido de casta única. Ambos são Duorum. Eis os novos filhos da linhagem João Portugal Ramos.

Restaurantes

Entre as zonas de Picoas e do Parque Eduardo VII, no coração da capital, há um novo reforço dos sabores nipónicos, pelas mãos dos chefs Shinya Koike e Paulo Alves. Conheça o by Koji e o Sushi Bar.

Ficar

Primeiro veio a produção de vinho, que moldou a paisagem em redor da Quinta da Corredoura, hoje transformada num hotel rural, nos arredores de Guimarães. Os antigos edifícios da propriedade foram recuperados com todas as comodidades, sendo a maior de todas a tranquilidade.