A Taberna D. Maria, em Viseu, é uma casa familiar com preços em conta

É um restaurante de cozinha tradicional com uma dinâmica própria. Na Taberna D. Maria, em Viseu, há pratos e petiscos nacionais, toalhas aos quadrados e grande proximidade ao cliente, recebido com palmas, música ao vivo e demais animação.

A Taberna D. Maria abriu, em Viseu, há quase uma década, para funcionar como casa de petiscos, mas os clientes procuravam algo mais substancial e a ementa respondeu a essa inclinação. Hoje, pitéus como alheira, chouriço, petinga ou pica-pau surgem lado a lado com pratos de carne e peixe, francesinhas e outros snacks, sem esquecer o menu do dia, disponível de segunda a sexta ao almoço. Por 8 euros, vão para a mesa pão, prato principal e uma bebida de copo, sendo sopa, sobremesa e café pagos à parte.

O prato do dia pode ser grão com dobrada, cozido à Taberna ou pataniscas com arroz de feijão, por exemplo. A sexta é dedicada a uma região do país específica, sendo feijoada à transmontana, rojões à minhota e filetes de peixe espada algumas possibilidades. Mesmo fora do menu do dia há sugestões por menos de 10 euros, caso da francesinha em bolo do caco, de porco, vitela ou peru, servida com ovo e batata frita. Existe também a portuguesinha, uma versão própria da francesinha que leva pão de centeio, bacon e cebola frita e é acompanhada por batata.

Trata-se de um restaurante de comida tradicional portuguesa de ambiente informal, onde se estimula o convívio e a proximidade com o cliente. Os responsáveis, Alexandre e Eugénia Trindade, puseram muito de si desde logo na decoração, assente em objetos herdados, recordações de infância e resquícios de viagens. Mobiliário, pratos, peneiras, chaves, uma bicicleta e até um triciclo reforçam o atmosfera familiar da sala, que conta também com um rádio encontrado numa rua de Berlim; um telefone antigo, de Viena; ou as habituais figuras do Zé Povinho e do Galo de Barcelos. Nas paredes, mensagens bem humoradas, como esta: “Vinho agora mais barato que combustível. Beba! Não conduza!”.

Aquando da nossa visita, uma cliente que saboreia o bacalhau com natas diz a Alexandre Trindade, de forma audível e a sorrir: “Vou dar-lhe o melhor dos elogios: está tão bom como o meu”. A certa altura, o dono da casa (que há de cantar para os presentes) toca uma sineta, apresenta as pessoas das mesas e pede palmas. Garante que ali nascem amizades, e nem a língua é entrave, porque fala diversos idiomas. Aliás, a montra ostenta bandeiras de países, a mostrar que todos são bem-vindos. É costume haver música ao vivo, sobretudo nas noites temáticas de sexta e sábado, que tanto podem ser animadas por fado ou acordeão como por jogos de tabuleiro.

O menu

Menu do dia………….8 euros (inclui pão, prato principal e uma bebida de copo: vinho, cerveja, refrigerante ou água)

Especialidades: arroz de feijão, bife de porco ao alho, bacalhau com natas, francesinhas

Sobremesas: pudim de leite condensado, mousse de lima com frutos vermelhos, bolo de bolacha