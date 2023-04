Comer em conta: almoços acessíveis no Bistrômaria, em Almada

A cozinha tradicional portuguesa com salpicos contemporâneos é o pilar do Bistrômaria, aberto há pouco mais de um ano no centro almadense pelas mãos de Maria Dulce André. Sinónimo de que “nunca é tarde demais” para mudar de vida.

Durante duas décadas, foi analista química numa fábrica, mas em 2019 decidiu mudar de vida, inspirada por uma amiga que fez o mesmo. Foi então que se despediu e formou na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, dando forma concreta à paixão que sempre teve pela cozinha, herdada em especial pelo pai João, exímio em pratos como caldeiradas e carne de porco à alentejana. “Foi ele que me passou o culto dos mercados, o gosto em ir escolher o peixe, a carne, os legumes frescos”, recorda Maria Dulce André, alfacinha de 52 anos, com costela beirã, a viver em Almada há quase 30 anos.

Depois de passar pelas cozinhas do lisboeta Prado, do chef António Galapito, e do Xisto, liderado por João d’Eça Lima na Praia Fluvial da Louçainha, Penela, foi no centro almadense que abriu o seu próprio restaurante, o Bistrômaria, onde aproveita para “brincar com a cozinha portuguesa, dando um toque contemporâneo”, explica a cozinheira do espaço, aberto há pouco mais de um ano, que alberga cerca de 30 pessoas, entre interior e esplanada.

Todas as manhãs, as idas ao Mercado Municipal de Almada inspiram-na a criar a carta do almoço desse dia, vivendo do que mais fresco há. No Bistrômaria, mostra ser possível “fazer uma cozinha acessível, honrando a gastronomia portuguesa e o produto de qualidade”. O resultado é casa composta e clientela repetente a ritmo diário.

Culpa do menu de almoço, que inclui sopa, prato principal e sobremesa por 10 euros, e que é partilhado diariamente nas redes sociais. Nos caldos, aposta-se em opções como creme de legumes com lascas de amêndoa, sopa de acelgas, de espinafres ou abóbora assada. Nos principais, há sempre escolha entre um de peixe e outro de carne. Aqui, entram exemplos como carapaus com molho à espanhola, perna de pato com arroz de cogumelos, ensopado de borrego, bacalhau com natas, tirinhas de frango frito, petinga com arroz de berbigão, feijoada de choco, arroz de coelho ou rojões com castanhas, entre outros. Fora do menu, há pratos fixos como o arroz de mar (peixe do dia e bivalves), bitoque, naco angus com batata e salada e a costeleta de porco malhado, autóctone de Alcobaça, com legumes sazonais.

Para o final doce, oscila-se entre clássicos como mousse de chocolate, arroz-doce, leite creme e tarte de amêndoa, mas o pudim de moscatel tem presença diária garantida. É inspirado no pudim Abade de Priscos, mas substitui a banha de porco e o vinho do Porto por azeite e moscatel. Este doce já lhe valeu, em 2022, o primeiro lugar no concurso Sabores de Almada, na categoria sobremesas – na altura, venceu outro segundo lugar, nos pratos principais, com umas sardinhas filetadas e fritas em farinha de milho, com tomatada de bivalves.

As parcerias que tem são tão seguras como os pratos que leva à mesa, em doses bem servidas – o peixe é do já referido mercado almadense; a carne é do conhecido Talho das Manas, em Lisboa; e o pão artesanal de massa-mãe, de fermentação longa, vem ora da Millstone Sourdough, de Lisboa, ora da recente Slow Sourdough & Co Bakery, que abriu na vizinha Charneca de Caparica.

Quatro anos depois de ter decidido mudar de vida, Maria Dulce revela que esse foi um capítulo “libertador”. “Não estava realizada no meu emprego, só era feliz fora deste. Sempre cozinhei em casa e toda a gente me dizia: ‘Porque é que não abres um restaurante?’”, recorda. O gosto culinário espelha-se também na decoração do restaurante, com prateleiras cheias de livros de cozinha, emparelhados com as plantas da casa. “O curso e as notas que tive mostraram-me que nunca é tarde demais”, acrescenta a dona do Bistrômaria. E assim foi. Em boa hora.

O menu de almoço:

Disponível de segunda a sábado, 10 euros. Inclui sopa, prato principal (escolha entre peixe ou carne) e sobremesa.

Especialidades: carapaus com molho à espanhola, perna de pato com arroz de cogumelos, bacalhau com natas, arroz de coelho, feijoada de choco, ensopado de borrego

Sobremesas: pudim de moscatel, papas de carolo, tarte de amêndoa, arroz-doce.