Vinha Boutique Hotel: um brunch buffet refrescado, de olhos no Douro

No primeiro domingo de cada mês, há brunch buffet no Vinha Boutique Hotel, em Vila Nova de Gaia, junto ao rio. A próxima edição é especial, pois coincide com o Dia da Mãe - e a oferta, renovada, inclui sushi.



No Vinha Boutique Hotel, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, “A Hora do Brunch” chega no primeiro domingo de cada mês: entre as 12.30 e as 16 horas, há uma diversidade de propostas para apreciar, em modo buffet, junto ao rio. A refeição pode ser feita no restaurante Terroir Brasserie ou lá fora, no Terrace, de olhos nos jardins e no Douro.

A próxima edição acontece já neste domingo, coincidindo com o Dia da Mãe. É uma edição especial, mais recheada. Por isso, o valor do brunch passa dos habituais 45 euros para 55 euros por pessoa, com águas, sumos e cafés incluídos.

Chegada a temporada de primavera-verão, os sabores tornam-se mais frescos. Se já costuma haver uma opção de cozinha japonesa, a qual pode variar, n’ “A Hora do Brunch” que se avizinha regressam o sushi e o sashimi, e também há vários pratos frios em estreia – como salada de lentilhas, aipo e maçã caramelizada com radicchio; ou tabouleh de mexilhão à Bulhão Pato.

Os clientes podem servir-se ainda, à vontade, de carnes frias e mariscos, pães, bolos, sobremesas, queijos e enchidos, saladas e pratos quentes mais substanciais. Isto além dos ovos, panquecas e outros essenciais do brunch que já têm lugar cativo à mesa. Os clássicos surgem, portanto, de mãos dadas com algumas novidades.





“O brunch é renovado várias vezes”, explica o diretor de comidas e bebidas, Filipe Rocha, acrescentando que se procura trazer produtos diferentes, de acordo com a época do ano, e os pratos principais (um de carne, outro de peixe) mudam todos os meses. Quando os dias mais quentes se instalam, intensifica-se o apelo daquela refeição, a saborear num ambiente de luxo, com vista para o rio, sem pressas. Daí recomendar-se a reserva de lugar, mediante pagamento prévio.

O Vinha Boutique Hotel, de categoria cinco estrelas, abriu em 2021, no lugar da antiga Quinta Fonte da Vinha, propriedade do século XVI. Os hóspedes, que têm ao dispor 38 quartos e suítes, encontram ali 3,5 hectares de área natural e 200 metros de frente de rio. Ora, o público externo também está convidado a desfrutar da tranquilidade do espaço, através dos serviços de restauração. O diretor gastronómico é Henrique Sá Pessoa, chef estrelado. E o brunch pode muito bem ser pretexto para uma visita.

Vinha Boutique Hotel

Rua Quinta Fonte da Vinha, 383, Oliveira do Douro, Gaia

Tel.: 912 629 647

Brunch no primeiro domingo de cada mês, das 12h30 às 16h.

Preço: em regra, 45 euros/pessoa, mas a edição especial do Dia da Mãe (5 de maio) custa 55 euros/pessoa. Crianças dos 3 aos 11 anos pagam metade do valor; grátis até aos 2 anos.