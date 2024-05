Espetáculo dá vida a 21 quadros de Caravaggio, num mosteiro de Lisboa

"Quadros vivos de Caravaggio". Assim se chama o espetáculo imersivo patente nos claustros do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, entre 22 e 26 de maio. Ao todo, são 21 as obras daquele pintor italiano recriadas, de forma sequencial, num misto de teatro, música clássica e pintura barroca.

Cinco atores dão vida a obras de Caravaggio como “Ressurreição de Lázaro”, “A Decapitação de João Batista”, “Madalena Arrependida” ou “Enterro de Santa Lúcia”, numa produção nacional com encenação a cargo de Ricardo Barceló. Os quadros vivos vão sendo construídos em palco, em tempo real, tendo como banda sonora Missa em B menor, do compositor Johann Sebastian Bach.

Em “Quadros vivos de Caravaggio”, procura-se trabalhar a luz de modo a lembrar o chamado tenebrismo, efeito luminoso que caracteriza as criações daquele pintor barroco, que se debruçou sobre temáticas religiosas, lê-se, em comunicado.

O espetáculo, que teve a sua estreia em 2019 e percorreu diferentes pontos do país, toma agora como cenário os claustros do Mosteiro de São Vicente de Fora, monumento mandado erguer por D. Afonso Henriques, para pagar uma promessa feita aquando do cerco a Lisboa, em 1147.

Os bilhetes para as seis sessões custam 25 euros e estão à venda, quer no local, quer online (acresce ao valor uma taxa de 1,75 euros). A primeira apresentação é no próximo dia 22, quarta-feira, às 21.30 horas. A produção estende-se por uma hora e destina-se a maiores de 6 anos, devendo os menores de idade fazer-se acompanhar por um adulto.