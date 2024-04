Vêm aí um dia dedicado à Baga com visitas a adegas, provas e jantar

A 4 de maio, os sete produtores que compõem o grupo Baga Friends abrem as portas das suas adegas para dar palco à casta-rainha da Bairrada. Este ano, há um novo espumante a nascer.

Durante um dia, um grupo de sete produtores abre as portas das suas adegas para dar palco e mostrar o potencial dos vinhos feitos à base de Baga, a casta-rainha por excelência da Bairrada. A iniciativa acontece já na próxima semana, a 4 de maio, protagonizada pelo leque Baga Friends – constituído por Luís Pato, Filipa Pato, Quinta das Bágeiras, Quinta da Vacariça, Quinta de Baixo – Niepoort, Sidónio de Sousa e Vadio.

O evento coincide com o Dia Internacional da Baga, criado pelos Baga Friends para assinalar os 10 anos da sua existência, e as visitas podem ser feitas entre as 10h e as 18h. Quem adquirir o bilhete (a 40 euros/pax) pode circular livremente entre adegas ao longo do dia, sem necessidade de marcação, desfrutando de degustações de vinhos, harmonização dos mesmos com petiscos tradicionais e conversas com os produtores em causa.

No caso de Filipa Pato, por exemplo, a iniciativa de 4 de maio será a oportunidade para mostrar a sua recém-inaugurada adega na Bairrada. Já a Quinta das Bágeiras, assinala 35 anos por estes dias. E Luís Pato terá uma organização de festas local a vender bifanas junto à sua adega, por exemplo. Outra atividade do programa é o jantar de harmonização da Baga com um menu do Rei dos Leitões, com o bilhete deste jantar e das visitas às adegas a fixar-se nos 195 euros.

A edição de 2024 conta, de resto, com uma novidade: o nascimento do primeiro espumante Baga Friends, uma colheita feita no ano passado, que se encontra a repousar em cave, e que deverá ao mercado no final de 2029. “Estamos a evoluir para um novo patamar, queremos um produto diferente, com a marca Bairrada, que é um espumante mas com casta Baga. Cada produtor contribuiu com cerca de 300 litros, vai ser engarrafado agora e deveremos ter cerca de 3 mil garrafas prontas a abrir daqui a cinco anos”, refere Luís Pato. Sobre o novo espumante, acrescenta que o objetivo “é ter um espumante rosado, nobre no paladar e que acompanha o melhor do que se faz pelo mundo inteiro”.