Em Amares, há uma pousada romântica com passado monástico

Recentemente considerada o Resort Mais Romântico da Europa nos World Travel Awards, a Pousada Mosteiro Amares resulta da adaptação de um mosteiro cisterciense por Eduardo Souto de Moura.

A história do Mosteiro de Santa Maria de Bouro tem origem nos primórdios da portugalidade. Terá sido D. Afonso Henriques a doar o couto aos monges beneditinos, e ainda antes de terminar o século XII, o mosteiro erguido na encosta da serra de São Mamede passou a reger-se pela regra de Cister. Em 1834, com a extinção das ordens religiosas, o edifício, classificado como património nacional, foi vendido e deixado à ruína e a ocupações populares, com exceção da igreja, que se tornou paroquial. As salas do mosteiro foram usadas para aulas de catequese, teatro e até para dar à luz – uma parteira instalou-se numa parte do mosteiro e muitos bebés da zona nasceram ali. Há ainda memórias de se fazerem churrascos a céu aberto na antiga cozinha, onde funciona agora o restaurante, apropriadamente denominado, Antiga Cozinha, que serve, entre outros, pratos regionais, e integra a Pousada Mosteiro Amares, aberta pelo grupo Pestana em 1997, com projeto de reabilitação do arquiteto Eduardo Souto de Moura. A intervenção conservou as pias, a chaminé monumental e a mesa de granito, que sobreviveu às pilhagens ao longo do tempo e onde são servidos os pequenos-almoços, bem como o refeitório contíguo, a sala do capítulo e o belo claustro.

Os quartos, 32 no total, são antigas celas de monges reconvertidas em confortáveis espaços de descanso, recheados com quadros e algum mobiliário de Siza Vieira, e onde os animais de estimação também são bem-vindos.

Enquanto a grande lareira do bar garante aconchego nos dias de inverno, a piscina, completamente em mármore, possibilita banhos refrescantes no verão, com vista para os jardins. Estes convidam a um passeio no cenário bucólico que envolve o mosteiro e que contribuiu para que fosse considerado o Resort Mais Romântico da Europa na edição deste ano dos World Travel Awards.

Pousada Mosteiro Amares. Largo do Terreiro, Santa Maria do Bouro, Amares. Tel.: 253 371 970. Web: pousadas.pt. Preço: quarto duplo desde 132 euros/noite (com pequeno-almoço)