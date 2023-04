Comer em conta: cozinha italiana e genuína é a base do Yeah!, em Aveiro

Casal cozinha e serve pratos com ingredientes do seu país, queijos e enchidos, pancetta e salame, num restaurante que também é bar. A Itália sobre a mesa. Spritz, o típico cocktail, é apresentado de várias maneiras.

Vieiri Baiocchi e Agnese Mancinelli, ele de Roma, ela da região de Abruzzo, trouxeram o nome de Itália, Yeah!, como se chamava o bar de Vieiri na capital italiana. Em Aveiro, montaram o seu restaurante com comida italiana, pizas e pinsas, pastas e saladas, tiramisu e cannolo recheado na hora. A decoração inspira-se na música e suas estrelas rock e pop, com recortes nas mesas e cartazes nas paredes. Vieiri gosta de música, toca bateria, tem um grupo, daí o visual do bistrô italiano e spritz bar e a banda sonora.

“A comida é tipicamente italiana, cozinha italiana, como em casa em Itália”, descreve Vieiri com aquele sotaque das suas origens. “Uma comida simples”, diz Agnese. A ementa comprova com as entradas, os chamados antipasti, carpaccios de carne e de enchidos, flores de curgete romana frita recheadas com mozarela e anchovas. As bruschettas levam pimentos, tomate, ricota salgada, pesto de rúcula, cogumelos, creme de trufa. Há focaccias vegetariana, romana, siciliana. Pastas com molho de tomate e ingredientes a preceito.

Há saladas para vários gostos. Pizas variadas e pinsas clássicas, especiais e gourmet. Pinsa, explica Vieiri, é tipicamente romana, oval no formato, massa leve e crocante, macia no interior. Não é bem uma piza, não é propriamente um pão. “É mais livre”, adianta Vieiri. A maioria leva molho de tomate e depois é escolher o que colocar em cima, presunto, cogumelos, beringela, tomate seco, mozarela e parmaggiano, creme de pistacho. Nos doces, tiramisu clássico, de chocolate ou de pistacho, e o cannolo italiano por dentro e por fora. “São biscoitos fritos, vazios no centro, recheados de creme de queijo fresco ou chocolate”, refere Vieiri.

Tudo escolhido a dedo, o casal conhece a fibra e a simplicidade da cozinha italiana, importa quase tudo de Itália, os legumes e os azeites são portugueses. “Os ingredientes são fundamentais”, admite Vieiri. Se assim não fosse, “o resultado final seria completamente diferente.” Da couve-flor roxa às anchovas, aos queijos, aos enchidos, tudo interessa.

Aos domingos, das 17 às 19.30 horas, há o famoso aperitivo italiano com buffet e bebidas. Uma espécie de happy hour mais robusta que até pode substituir o jantar. A 10 euros por pessoa com comida para petiscar, cerveja, spritz ou vinho do Porto. De terça a sábado, das 16.30 às 19 horas, há outros aperitivos com vinho da casa e uma pinsa, spritz e empalhada italiana, com jarro de cerveja de dois litros. “É um lugar muito livre”, anuncia Vieiri.

A paixão e o jeito para o bar revelam-se num balcão à maneira, capas de disco na parte frontal, prateleiras atrás com um composto mostruário líquido de Itália. Spritz, o famoso cocktail italiano, de receita simples, que leva o vinho branco prosecco e água com gás, ocupa uma página da carta, servido de várias formas, com gin, limoncello, vinho do Porto, xarope de maracujá, laranja e lima.

Vieiri e Agnese revezam-se na cozinha e na sala. De um lado, restaurante, do outro mais estilo bar com algumas mesas, sofás, e uma minimercearia com produtos italianos, esparguetes, risotos, massas. O espaço foi-se construindo com peças de mobílias desacertadas que funcionam em conjunto. Por vezes, há DJ e feiras de livros usados neste bistrô italiano com música, comida e literatura, que trabalha com e sem reservas, e que é amigo dos animais.

Preço médio: 15 euros (prato, sobremesa, bebida)

Especialidades: antipasto italiano, carpaccio de pastrami, tomino vegetariano, fogaccia de cogumelos, fogaccia de pepperoni, pinsa 4 queijos, pinsa montana, pinsa Yeah!, pasta no forno napolitana, salada romana

Sobremesas: tiramisu clássico, cannolo de chocolate