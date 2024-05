Porto: no brunch buffet do soMos, há opções para toda a família

O brunch do soMos, no hotel Crowne Plaza Porto, foi atualizado e agora acrescenta à oferta diversificada, em regime buffet, uma área de cozinha ao vivo. Em breve, também a esplanada mostra nova face.



O brunch do restaurante soMos, no hotel Crowne Plaza Porto, já leva cinco anos de existência, mas é tudo menos estático, garante o diretor de comidas e bebidas, Mário Carvalho. As propostas vão variando, até mediante a sazonalidade dos produtos, e no início deste ano foi introduzida uma novidade: uma área de cozinha ao vivo. Ali, tanto se prepara ovos como pernil de porco desfiado, para rechear os mini bolos do caco disponíveis aquando da nossa visita àquele espaço, na Avenida da Boavista.

Ao domingo, entre as 12.30 e as 15 horas, há brunch em modo buffet no soMos, envolvendo desde panquecas, sandes, saladas e hambúrgueres até pizas artesanais e pratos quentes, sem esquecer os doces. Da cozinha, liderada pelo chef Jorge Sousa, saem sabores mediterrânicos e do Mundo a pensar em todos. Queijos, charcutarias e empadas caseiras surgem lado a lado com arancini de vegetais com maionese de alho negro ou rolinhos primavera vegetarianos com molho teriyaki e cebolinho, entre muitas outras sugestões de apresentação cuidada.

“O nosso brunch dá para avós, filhos e netos”, sublinha Mário Carvalho, também responsável pelo conceito soMos, lembrando que, “inicialmente, era muito trendy [moderno], tinha sushi”. Enquanto essa e outras opções, como panquecas ou ovos, agradavam a uns, outros sentiam falta de pratos de aconchego mais clássicos. Ora, sendo o domingo tão propício a reuniões familiares, resolveu-se alargar a oferta, por exemplo, aos pratos quentes (um deles vegetariano). Foram sendo acrescentados ainda tacos, focaccia e demais pitéus. E continua a haver ovos Benedict a pedido, claro.

O brunch tem um custo de 35 euros por pessoa, incluindo algumas bebidas (sumo de laranja, limonada, leite, bebida de soja, água e café americano). Em breve, vai poder ser saboreado, igualmente, ao ar livre, com a abertura da esplanada, também ela renovada.

soMos – Restaurant & Lounge

Crowne Plaza Porto

Avenida da Boavista, 1466, Porto

Tel.: 226 072 552

Brunch aos domingos, das 12h30 às 15h.

Preço: 35 euros/pessoa (19 euros, dos 3 aos 10 anos; grátis até aos 2 anos). No próximo domingo, 5 de maio, há almoço buffet do Dia da Mãe, por 47,50 euros/pessoa (sem bebidas).