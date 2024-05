Coimbra: a UpYours quer dar um “up” ao nosso visual, sem desperdício

Na nova loja UpYours, em Coimbra, Magda Albergaria vende as roupas que faz, mas também criações de outros artistas e artesãos. Uma particularidade: gira tudo à volta do upcycling, da reciclagem e da customização.





Magda Albergaria é designer de moda de formação, toda a vida esteve ligada aos têxteis, soma longa experiência profissional na área. “Quando entrei no mercado de trabalho e tive noção do desperdício, começou a surgir esta necessidade de fazer diferente: decidi ir contra a maré”, conta, na circular concept store que abriu em Coimbra, em janeiro. Chama-se UpYours, e assenta em três formas de aproveitamento: upcycling, reciclagem e customização.

O nome UpYours, calão inglês, é controverso, mas, além de remeter para a ideia de upcycling, convida a mandar o desperdício para aquela parte. “Juntos a fazer um up yours ao desperdício”, lê-se na montra, a par com outra mensagem bem humorada: “Estas peças merecem uma segunda oportunidade; o teu ex talvez não”. “É um statement [afirmação] contra a indústria da moda como a conhecemos agora, a indústria do consumo”, explica Magda Albergaria.

A criadora faz peças únicas, desde logo com recurso a dead stock de fábricas, ou seja, a matérias-primas ou restos de coleções que acabam esquecidos, no lixo ou incinerados. Alguns desses materiais, como tecidos, botões, rendas ou remendos, estão ali à venda, para quem quiser fazer as suas roupas em casa, ou personalizá-las. Ela mesma disponibiliza serviços de upcycling e customização de artigos. Pode reinventá-los por completo ou dar-lhes um toque diferente, quiçá através de bordados. Só não faz arranjos de costura.





Magda já tinha uma marca de vestuário em nome próprio, confecionado de raiz, quando decidiu criar outra, de roupa transformada: a UpYours. Na sua base estão peças compradas novas, com etiqueta, em plataformas de vendas em segunda mão, às quais acrescenta valor. Ora, foi por não encontrar montra adequada a essas propostas de upcyling que decidiu criar a sua – com espaço para peças de outros artistas e artesãos unidos pela mesma filosofia de reaproveitamento.

Daí que a oferta não se esgote na roupa. Por exemplo, há bijuteria feita com contas reutilizadas, e peças decorativas construídas a partir de peças de automóveis, motos e bicicletas (podem assumir a forma de Rainha Santa Isabel ou de personagens d’O Principezinho). Das paredes espreitam ainda obras de Rui Reigota, produzidas no âmbito do seu projeto Pé Descalço. Magda esclarece que ele faz limpeza em praias e outros espaços naturais e usa os resíduos recolhidos, em bruto, para criar peças como a que admiramos junto ao provador, representando um cavalo marinho.





Também expostos (mas não para venda) estão uma carteira, um blusão e uma sweatshirt customizados por Luís Martins, que aceita fazer o mesmo, por encomenda, com vestuário, calçado e outros acessórios. Nesta loja, todos os detalhes contam. Veja-se, por exemplo, o cartão de visita, que pode ser lançado à terra, porque incorpora sementes de alfazema.

UpYours – Circular Concept Store

Rua Nicolau Chanterenne, 149, Coimbra

Tel.: 928 022 030

Das 10h30 às 12h30 e das 14h às 18h (sábado das 10h às 13h). Encerra domingos, segundas e feriados.