The Lince Santa Clara. Novo hotel de luxo de Vila do Conde fica num mosteiro

The Lince Santa Clara evoca a contemplação que se viveria no tempo das Clarissas, agora no ambiente de um hotel de luxo. No antigo mosteiro há quartos com vista para as estrelas e, em breve, um restaurante assinado por Vítor Matos.

Mais de 700 anos separam o sonho de D. Afonso Sanches e de sua mulher, D. Teresa de Menezes, que fez nascer o Mosteiro de Santa Clara, e a transformação do monumento num hotel de luxo que evoca os tempos de contemplação e serenidade das Clarissas. A fundação remonta a 1318, mas o imponente edifício que hoje se destaca na paisagem de Vila de Conde, debruçado sobre a foz do rio Ave, é uma construção do século XVIII, onde chegou a funcionar, após a extinção das ordens religiosas, um reformatório e um centro educativo.

Ao abrigo do programa Revive, o grupo The Lince Hotels assumiu a reabilitação do imóvel de interesse público, dando-lhe uma nova vida como hotel histórico, o primeiro cinco estrelas do seu portfólio. The Lince Santa Clara abriu em “soft opening” uma semana antes da Páscoa, devolvendo o mosteiro à cidade com uma roupagem moderna mas que não deixa esquecer o passado.

À entrada, depois do átrio, o bar Abadessa é um amplo salão iluminado por grandes entradas de luz natural, aberto a quem ali queira beber um cocktail ou fazer uma pausa. Folheando o menu, descobre-se uma série de imagens evocativas de uma linguagem gestual secreta utilizada pelas Clarissas em voto de silêncio, e quem quiser envolver-se mais na história do lugar é encorajado a usar esses sinais para pedir vinho, pão, queijo ou outros alimentos. O mesmo acontece no menu do restaurante Mosteiro, onde Júlia Oliveira, habilidosa criadora de pratos de conforto enraizados na cozinha tradicional minhota, apresenta clássicos como as pataniscas de bacalhau, as favas estufadas com chouriço e outras especialidades saídas da grelha ou do forno.





Seguindo-se para os quartos – 87, dos quais 11 suítes batizadas com nomes de figuras ilustres ligadas à história do mosteiro e da cidade -, de barriga cheia ou não, vale a pena optar pelas escadas, para apreciar as belas abóbadas em tijolo. Nos dois primeiros pisos ficam os quartos mais clássicos do hotel, todos eles espaçosos e com uma paleta de cores neutras, vista para o rio ou para a cidade, por vezes para ambos. Nas mansardas do antigo mosteiro encontram-se os quartos mais joviais, com cores fortes, vigas em madeira despidas e janelas no telhado que permitem ver as estrelas.









The Lince Santa Clara conta ainda com um centro de bem-estar – o Aqueduto Wellness & Spa by Sisley Paris -, jardins e terraços convidativos em dias soalheiros, e uma piscina panorâmica de onde se consegue ver o mar.

Prestes a juntar-se à oferta, com abertura prevista para 1 de maio, está o restaurante Oculto, com assinatura do chef Vítor Matos, e a Wine Cellar, um espaço privado, pensado para os apreciadores de vinhos. Estão a nascer num piso subterrâneo descoberto durante as obras de reabilitação. Juntamente com o restaurante, irá inaugurar um Centro Interpretativo onde serão expostas peças recuperadas durante as escavações.

The Lince Santa Clara. Largo Dom Afonso Sanches, Vila do Conde. Tel.: 252 035 300. Web: thelincehotels.com. Preço: quarto duplo desde 287 euros/noite (com pequeno-almoço)