Aveiro Craft Beer Fest regressa ao mercado municipal com 130 estilos de cerveja

A quarta edição do Aveiro Craft Beer Fest, festival dedicado à cerveja artesanal, arranca já nesta quinta-feira, no Mercado Manuel Firmino, no centro da cidade, estendendo-se até domingo. Paralelamente, decorrem outras atividades. O acesso é livre.

O Aveiro Craft Beer Fest arranca nesta quinta-feira, às 19 horas, com direito a música e, claro, cerveja. A entrada é gratuita, sem consumo obrigatório, mas quem quiser provar as cervejas, que custam entre 2,5 e 5 euros, só tem de adquirir o copo oficial, no valor de 4 euros. E dar assim início às Festas de Maio da cidade.

Ao todo, são 130 os estilos de cerveja representados num certame que junta 25 cervejeiras, nacionais e internacionais. Maldita, Lovecraft e 12 Marias, marcas da região, juntam-se à bairradina Luzia, à lisboeta Fermentage ou à conimbricense Epicura, sem esquecer a Rima, de Rio Maior, nem as portuenses MadamLL, Burguesa e Dos Diabos. Pobeira, da Póvoa de Varzim, e Candal, da Lousã, também se estreiam no festival, que conta ainda com a presença da escocesa Brewdog ou a irlandesa O’Hara’s, entre outras.

Decorrendo o evento cervejeiro no mercado municipal, estão programadas harmonizações gastronómicas (com frutas, queijos, enchidos, doçaria tradicional, azeitonas, tremoços…), assim como música, debates, visitas guiadas e passeios de moliceiro.