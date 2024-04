Vem aí o Time Out Market Porto, recheado de estrelas Michelin

O Time Out Market é inaugurado já nesta sexta-feira, junto à estação de São Bento, no Porto. Chefs estrelados apresentam pratos com valores mais acessíveis, neste mercado.

Se há espaço para alguma tradição no meio da modernidade do Time Out Market Porto ? Inês Dinis não tem dúvidas: “Claro que há”. Aquela casa – herdeira do famoso Aleixo dos filetes de polvo com arroz do mesmo – e a Padaria Ribeiro são dois dos 11 espaços de comida regional que abrem portas nesta sexta-feira, às 12.30 horas.

De cara lavada e com uma torre de 21 metros no exterior, a ala sul da estação de São Bento será agora casa de gastronomia. Os menus oferecem desde o confortante arroz de marisco da Casa Inês até à novidade do arroz de pato do chef Rui Paula, passando pelas sandes de leitão do chef Ricardo Costa e pela famosa rabanada de Vasco Coelho Santos. Os três já foram distinguidos com estrelas Michelin.

Rui Paula não esconde o entusiasmo. Para o chef, o mercado “faz falta à cidade”. E como diz ser “apelidado de ter preços caros”, ali os clientes “podem comer muito mais barato”.

No mercado de dois pisos, com ligação direta à estação e capacidade para 690 lugares sentados, os preços variam entre 10 e 19 euros. Nos restaurantes de alguns destes chefs premiados, um prato de carne ou peixe pode chegar às dezenas de euros.

Também há entradas, sobremesas e bebidas. Estas últimas são servidas no bar que, dividido entre o interior e o exterior, promete ser lugar de eleição durante os meses de verão. E para um público que se espera mais jovem, reconhece Ricardo Costa, também a cozinha será “mais divertida”. Entre as intermitentes passagens dos comboios e o consequente vibrar propagado pelo chão, explica: “Temos os sabores como o arroz de cogumelos, leitão ou a tripa, que faço há bastantes anos, mas de uma forma um pouco mais simples”.

No topo da estrutura de ferro que nasceu ao lado, uma sala envidraçada com vista para a Torre dos Clérigos promete ser a entrada para o mundo dos vinhos, com workshops e provas onde poderão ser apreciados vários néctares, desde colheitas até aos mais finos vintage, de diferentes produções. As expectativas para os próximos dias “estão muito altas”, reconhece a diretora-geral do mercado, Inês Santos Almeida.

Time Out Market Porto

Ala Sul da Estação de São Bento

Praça de Almeida Garrett, Porto

Das 10h às 24h. Não encerra.