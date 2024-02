Vítor Matos “não estava nada à espera” de segunda estrela Michelin para o Antiqvvm

Vítor Matos foi o chef de cozinha que mais se destacou na primeira gala portuguesa do Guia Michelin, decorrida na última terça-feira, em Albufeira, no Algarve. Além de conquistar a primeira estrela para o restaurante lisboeta 2 Monkeys, que tem como chef residente Francisco Quintas, arrecadou a segunda estrela Michelin para o restaurante Antiqvvm, no Porto.



A noite da primeira gala portuguesa do Guia Michelin 2024 sorriu de forma especial ao chef Vítor Matos, que subiu ao palco do NAU Salgados Palace & Congress Center, em Albufeira, duas vezes. Primeiro, para receber a estrela Michelin atribuída ao restaurante 2 Monkeys, em Lisboa, e depois, a segunda estrela referente ao restaurante Antiqvvm, no Porto – o único, de resto, a ganhar este prémio do guia vermelho que nomeia os melhores restaurantes a visitar este ano.

“É uma responsabilidade muito grande para o 2 Monkeys, porque é um restaurante muito mais cosmopolita, pequenino e liderado por uma equipa muito jovem”, começou por declarar o chef aos jornalistas, logo após o término da Gala Michelin. O restaurante, aberto há apenas 10 meses, fica no hotel Torel Palace Lisbon e funciona apenas cinco noites por semana, com um balcão de 14 lugares que permite uma experiência “intimista”, dado que a confeção e o empratamento dos pratos é feito à frente dos clientes.

O prémio, disse ainda, traduz-se agora em “muito mais trabalho” para o chef Francisco Quintas, de 25 anos, que chefia de forma permanente uma equipa de profissionais de cozinha com idades entre os 21 e os 25 anos. São eles que “fazem este poderio” e mostram, diariamente, “vontade de superação”, elogiou Vítor Matos. “Procuro transmitir-lhes a paixão e dedicação à cozinha, e penso que, no fundo, são eles o futuro, são eles que vão ter de tomar conta dele”.

Citado num comunicado enviado à imprensa, Francisco Quintas manifestou o desejo de que o 2 Monkeys reflita sempre o espírito e trabalho da equipa. “Que seja sempre isto, um bocadinho do que somos e do que seremos e um reflexo do que fazemos. Paixão e dedicação é o que nos move diariamente para fazermos mais e melhor neste caminho tão infinito que é a perfeição”. Por extensão, o chef ganhou também uma estrela Michelin.

Já sobre o restaurante Antiqvvm, no Porto, o chef Vítor Matos confessou que “não estava nada à espera” de vencer a segunda estrela. “Ganhar duas estrelas Michelin não é ganhar só um prémio. É uma responsabilidade muito grande perante os nossos clientes e as pessoas que nos visitam. Quer dizer que não podemos parar aqui, temos de subir mais. [À semelhança de poder vir a] ganhar três estrelas, para mim já era impensável ganhar duas”, concluiu o chef com percurso entre o Porto e a Suíça.

A estas distinções atribuídas pelo Guia Michelin para Portugal, este ano, o chef Vítor Matos soma diversas distinções, como o prémio “Prix Chefs de l’Avenir” da Académie Internacional de Gastronomie, ganho em 2011, ou ainda quando foi destacado como Melhor Cozinheiro de Portugal (Prémios Arco Atlântico Gastro), em 2014. Atualmente, o profissional formado em Cozinha e Pastelaria em Neuchâtel, na Suíça, gere equipas em nove projetos de gastronomia.

