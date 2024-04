Penacova: comer em conta no Jó Bifanas (com muita festa a caminho)

Quem entrar no Jó Bifanas, em Penacova, não há de ir ao engano: afinal, a especialidade surge bem clara no nome. O restaurante é tão popular, que está no centro de uma festa de rua anual, com direito a música e circulação fechada ao trânsito. Acontece já no próximo sábado.



É no coração de Penacova, lá no alto, com vista para o Mondego, que fica o Jó Bifanas, restaurante de António Jorge Alpoim cujo nome resulta da junção da sua alcunha com a especialidade da casa. Pouco depois de nos sentarmos, já temos à frente uma “bifana normal, só com carne e pão”, a que se hão de seguir a bifana Eggon (com queijo, fiambre, ovo e bacon) e a sandes vegetariana (com alface, tomate, cogumelos, cebola frita, ovo e molho de orégãos). Que ninguém saia dali com fome, nem quem renuncia à carne, nem quem busca algo mais substancial, parece querer dizer António, ou melhor, Jó.





“80% das pessoas vêm pelas bifanas, mas quem vem cá todos os dias tem de ter uma alternativa”, explica o rosto do Jó Bifanas – o seu retrato faz parte do logótipo do restaurante. Os menus que incluem bifana (simples ou com diferentes recheios), sandes, hambúrguer ou kebab, batatas fritas e bebida, por valores entre 5,50 e 7 euros, destacam-se entre a oferta. Porém, existem outras sugestões de preparação rápida, como o bitoque ou o bife à casa; e pelo menos um prato do dia, que pode ser carne de porco à alentejana ou lulas grelhadas, por exemplo.

Para contar esta história é preciso recuar uns bons anos, até à tasca O Escondidinho, que a mãe de Jó tinha noutro ponto da vila, com petiscos tradicionais. “A malta nova, hoje em dia, onde é que vai comer uma sardinha frita? Dificilmente. Tivemos de ir atrás”, recorda Jó, que tratou de reinventar o negócio familiar, orientando-o para as bifanas. Na verdade, a mãe já as fazia, só que a receita foi sendo aprimorada até chegar à atual bifana, com “carne fininha, bem temperada”, diversas versões e pão fornecido por duas padarias da terra.





Com a pandemia – que obrigou à distribuição de bifanas ao domicílio -, deu-se a mudança para um espaço maior: este onde nos encontramos. Numa parede, há uma fotografia de uma rua cheia de gente, tirada naquilo a que se chamou, por brincadeira, “Confraria da Bifana do Jó”. Essa festa anual, com direito a DJ e rua fechada ao trânsito, leva mais de uma década de existência. Neste ano, acontece no dia 27 de abril, a partir das 18 horas e madrugada dentro, prometendo, além de bifanas, pastelaria tradicional, cerveja artesanal e gin.

A EMENTA

Menus: entre 5,50 e 7 euros (com sandes, batatas fritas e bebida)

Prato do dia: 9 euros

Especialidade: bifanas

Sobremesas: pastel de Lorvão, nevada, serradura, doce da casa, mousse de Oreo.





Jó Bifanas

Avenida 5 de outubro, 5, Penacova

Tel.: 920 469 491

De segunda a quinta, das 9h às 21h; sexta, até às 22h; no primeiro e no terceiro sábados de cada mês, das 10h às 22h. Encerra no segundo e quarto sábados de cada mês, domingos e feriados.

Preços: bifanas desde 2,50 euros.