Novas viagens do Comboio Presidencial incluem visita exclusiva à Quinta de Vargellas

Adega e vinhas da Taylor’s abrirão portas a visitantes pela primeira vez. Os passageiros do Comboio Presidencial poderão degustar seis vinhos distintos, e ainda assistir à abertura a fogo de um Porto Vintage.

Na edição de 2024, o Comboio Presidencial juntou-se à Taylor’s para enriquecer ainda mais a experiência de conhecer o Douro a bordo de “um museu sobre carris”.

Ao todo, serão realizadas 20 viagens, já a partir do dia 3 de maio, e em cada uma delas, os passageiros destas carruagens históricas terão a oportunidade exclusiva de visitar a Quinta de Vargellas, que pela primeira vez abre as suas portas a visitantes.

A propriedade está localizada no Douro Superior, a zona mais oriental e remota da Região Demarcada e a sua notoriedade, como berço dos vinhos da Taylor’s, data de 1820. Além de visitarem a vinha e a adega, os viajantes poderão provar in loco seis dos seus famosos vinhos do Porto, e na zona de lagares, irão ainda assistir à abertura a fogo de um Porto Vintage.

A bordo, a homenagem à rica culinária do Douro ficará a cargo do chef Chakall, que em cada viagem irá trazer um prato confecionado por um cozinheiro local. Durante o percurso, serão ainda partilhadas histórias do comboio, do Douro e dos locais por onde passará a locomotiva, com o objetivo de tornar cada viagem numa experiência imersiva e memorável.