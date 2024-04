Sintra: Convento dos Capuchos volta a receber visitas guiadas noturnas

As visitas guiadas à noite no Convento dos Capuchos, que soma cinco séculos na Serra de Sintra, começam para a semana e decorrem até ao final de maio.

Situado na Serra de Sintra, o Convento dos Capuchos volta a abrir portas além da hora normal de encerramento deste monumento, com o regresso das visitas guiadas noturnas, “no ambiente intimista que a atmosfera crepuscular e noturna potencia”, explica a Parques de Sintra em comunicado. A iniciativa serve para assinalar o aniversário deste edificado conventual, que foi fundado a 3 de maio de 1560, Dia da Invenção da Santa Cruz.

As sessões arrancam já na próxima semana, a 4 de maio e repetem-se todos os sábados até ao final do mês, com algumas janelas horárias à escolha, entre as 19h30 e as 22h. A visita percorre as diversas áreas do Convento dos Capuchos, na companhia de um guia, que explicará de que forma os frades franciscanos viviam neste “espaço dedicado à introspeção e à comunhão com a natureza”. No final, serve-se um chá num momento de convívio.

Os bilhetes para a experiência “À Noite no Convento dos Capuchos”, que tem a duração aproximada de 1h15, partem dos 14 euros e podem ser comprados online neste link. A entrada é gratuita para crianças até aos seis anos.