Passear sobre rodas pelas Beiras, Minho e Douro Litoral

A 12ª edição do Grande Prémio O JOGO decorre até domingo, 28 de abril, em quatro etapas em linha, com final em Paredes. Eis algumas sugestões para comer, ficar e passear ao longo do circuito.

MÊDA

No quarto piso envidraçado do Longroiva Hotel Rural, encontra-se boa mesa para recarregar energias. O restaurante Panorâmico serve os clássicos da gastronomia duriense e beirã, com uma apresentação contemporânea. Sobressai o cabrito assado, o naco e, curiosamente, o arroz de tamboril. Junto ao antigo edifício das termas – hoje parte do hotel – tem início (e fim) o Circuito Pedestre das Termas de Longroiva, para quem quiser esticar as pernas depois do almoço. Tem 6,8 quilómetros e percorre caminhos ancestrais na envolvente do balneário termal e da aldeia de Longroiva. O circuito é acessível e coincide parcialmente com o percurso pedestre de pequena rota “PR2 – Ao encontro dos castelos: Mêda, Longroiva e Marialva”. E é precisamente a Aldeia Histórica de Marialva que serve de vista a todos os quartos e suítes das Casas do Côro, um complexo turístico que começou a erguer-se há mais de duas décadas mesmo ao lado do castelo, através da reabilitação de casas tradicionais. O alojamento conta ainda com spa, restaurante, piscina e vinhas, que já deram origem a um vinho de marca própria.

Restaurante Panorâmico. Lugar do rossio, Longroiva, Mêda. Tel.: 279149020. Das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h. Preço médio: 25 euros

Casas do Côro. Largo do Côro, Marialva. Tel.: 917552020. Web: casasdocoro.pt. Quarto duplo a partir de 209 euros por noite (com pequeno-almoço)

TRANCOSO

Nos arredores de Trancoso, a Casa dos Bernardos – alojamento composto por três suítes e uma casa com dois quartos – é o resultado da recuperação da antiga morada da família Bernardo, que ali habitou desde 1940, e dos palhais que existiam na propriedade. O projeto integrou traços de arquitetura moderna com as memórias de outros tempos. Emoldurada por um hectare de pinheiros, castanheiros e árvores de fruto, a quinta – equipada com piscina – tem vista para a Serra da Estrela e para o Castelo de Trancoso. A fortificação medieval é anterior à nacionalidade, foi tomada pelos muçulmanos no final do século X, reforçado no tempo de D. Dinis, invadida pelos franceses em 1810 e hoje, a sua torre principal é um miradouro sobre a paisagem raiana. Junto às Portas d’El Rei, a entrada principal do centro histórico, todo ele muralhado, fica o Retiro do Castiço, uma tasca típica onde se come iscas de fígado, sopa da pedra, orelheira e outros petiscos. Para sobremesa há as tradicionais sardinhas doces, que terão nascido no extinto Convento da Igreja de Santa Clara. Têm forma de peixe, e são recheadas com doce de ovos e amêndoa, fritas e cobertas com chocolate e canela.

Retiro do Castiço. Rua de São João, 24, Trancoso. Tel.: 919188129. Das 9h às 21h. Encerra ao sábado e ao domingo. Preço médio: 25 euros

Casa dos Bernardos. Quinta do Cabeço, Trancoso. Tel.: 965400647. Web: casadosbernardos.pt. Quarto duplo a partir de 90 euros por noite (com pequeno-almoço)

VILA NOVA DE POIARES

Na freguesia de São Miguel de Poiares, a iniciativa “Um dia com o pastor”, convida os visitantes a acompanhar o maneio de um rebanho de cabras, no seu habitat natural, individualmente, em grupo ou em família. O programa inclui ainda a visita às instalações do Capril da Serra, instalado na serra do Bidoeiro, antes de ir para o terreno com os animais. A experiência pode ser feita todos os dias, mas requer inscrição prévia (tel.: 239421513 / e-mail: [email protected]). Depois da labuta, sugere-se uma merecida chanfana para retemperar o corpo, no restaurante O Confrade, instalado no edifício do Mercado Municipal. Além desse prato típico da região, o arroz de bucho é outra especialidade que sobressai no menu. Para descansar, no final do dia, a Casa nas Serras oferece um ambiente sereno, com vista para o vale. O edifício, recuperado, alberga quatro quartos equipados com todas as comodidades e há também um estúdio, ideal para famílias. O pequeno-almoço pode ser tomado na varanda debruçada sobre a piscina panorâmica e os jardins.

O Confrade. Largo Dr. Daniel de Matos, Vila Nova de Poiares. Tel.: 911571100. Das 12h às 22h. Preço médio: 20 euros

Casa nas Serras. Santa Maria, Arrifana, Vila Nova de Poiares. Tel.: 914288447. Quarto duplo a partir de 180 euros por noite (com pequeno-almoço)

BARCELOS

É em Galegos, a freguesia barcelense que mais artesãos do barro tem no ativo, que se encontra a Casa Lugar da Aldeia, e por isso só faz sentido que o artesanato local e os costumes rurais tenham servido de inspiração para as três suítes deste alojamento. Por baixo do antigo espigueiro da propriedade está instalada uma cozinha comum e sala de refeições envidraçada, aberta para um agradável relvado. Para conhecer melhor as tradições locais, vale a pena dar um salto ao Museu da Olaria, no centro da cidade, onde se tenta preservar a memória da olaria tradicional. O seu acervo conta com mais de nove mil peças e é constituído essencialmente por coleções de cerâmica portuguesa fosca e vidrada, e algumas estrangeiras. Descendo a rua do museu até à ponte medieval, encontra-se debruçado sobre o rio Cávado outro marco da cidade: o Turismo. Cozinha de autor de base tradicional e uma receção calorosa é que se pode esperar neste restaurante instalado no antigo posto de turismo (daí o nome). Aos clássicos que nunca saem da carta, como a perna de polvo no forno com batata migada e o souflé de robalo, o chef Miguel Morgado vai juntando novas reinvenções com regularidade.

Turismo. Rua Duques de Bragança, 171, Barcelos. Tel.: 253 826 411. Das 12h às 15h e das 19h30 às 23h. Encerra domingo ao jantar e segunda-feira. Preço médio: 25 euros

Casa Lugar da Aldeia. Rua da Aldeia 235, Galegos, Barcelos. Tel.: 934 512 379. Web: casalugardaaldeia.com. Quarto duplo a partir de 62 euros por noite

PAREDES

No Cozinha da Terra, em Louredo, Teresa Ruão recria receitas de família com um toque de modernidade. O restaurante está instalado numa casa rural do século XVII e funciona apenas com reserva. Ali, brilham as pataniscas de bacalhau, a bola de carne e os legumes gratinados, e também os assados em forno a lenha, servidos habitualmente aos domingos, mas não em exclusivo: o cabrito, a vitela, o galo na caçoila. Noutra aldeia do concelho, nasceu há dois anos um refúgio de sossego com piscina exterior aquecida. No Villã – Casas de Campo, no lugar da Quintã, em Baltar, os hóspedes descansam em quartos que celebram a Rota do Românico na sua decoração. Em todos eles há uma peça em madeira, assinada pelo entalhador Júlio Leal, que remete para detalhes de edifícios do percurso temático. Junto ao alojamento encontra-se a Capela da Senhora da Piedade da Quintã, um dos 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega que compõem a rota. Sem sair do concelho de Paredes, pode-se visitar ainda a Torre dos Alcoforados, o Mosteiro de São Pedro de Cête, a Torre do Castelo de Aguiar de Sousa e a Ermida de Nossa Senhora do Vale.

Cozinha da Terra. Largo da Herdade, 8, Louredo, Paredes. Tel.: 918756248. Sexta e sábado das 13h às 15h e das 20h às 22h. Quarta a domingo das 13h às 15h. Encerra à segunda e à terça. Preço médio: 25 euros

Villã – Casas de Campo. Rua da Quintã, 171, Baltar, Paredes. Tel.: 223205424. Web: villacasasdecampo.com. Quarto duplo a partir de 167 euros por noite (com pequeno-almoço)