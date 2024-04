A Evasões desta sexta: novidades no mundo dos brunches

A primeira página e os destaques da edição da Evasões desta sexta-feira, 26 de abril, grátis com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.

Tema de capa

São festivais de comida cada vez mais versáteis, que nos embalam a horas incertas, nos dias em que a preguiça se liberta. Brunches buffet no Grande Porto e em Lisboa.

Comprar

Na nova UpYours, em Coimbra, Magda Albergaria vende as roupas que faz, mas também criações de outros artistas e artesãos. Uma particularidade: gira tudo à volta do upcycling, da reciclagem e da customização.

Novidades

Depois de 12 anos como braço-direito de José Avillez no estrelado Belcanto, David Jesus ruma a Montemor-o-Novo para dar sabor a rotas históricas e emocionais. O Mapa é o novo restaurante do resort L’And Vineyards.

Crítica

No Restaurante Gastronómico do hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, o chef Ricardo Costa está feliz, autor supremo do conteúdo e alma, Elisabete Fernandes assegura a direção vínica do hotel e Pedro Marques gere as operações e a sublime coreografia que nos coloca perto do céu. Está tudo certo.

Sair

Depois de Lisboa, o segundo boutique hotel Wine & Books abriu no Porto – na verdade, foi a Invicta que inspirou todo o projeto em primeiro lugar. As tradições e memórias locais servem de base a uma abordagem contemporânea, onde luxo e sustentabilidade andam de mãos dadas.