Chef d’O Velho Eurico cozinha por uma noite no Semea, no Porto

Zé Paulo Rocha, que lidera um restaurantes mais concorridos de Lisboa, junta-se à cozinha do portuense Semea para o jantar de 8 de maio. O menu conta com oito pratos.

Na noite de 8 de maio, a equipa do Semea vai receber na sua cozinha Zé Paulo Rocha, o chef que lidera um dos restaurantes mais concorridos e populares de Lisboa nos dias que correm, O Velho Eurico. O jovem lisboeta, minhoto de coração, ruma à Invicta para criar um menu de degustação criado em parceria com a equipa do restaurante do Grupo Euskalduna, do chef Vasco Coelho Santos.

Os pratos que integram o menu ainda estão em segredo, mas o mesmo será composto por oito momentos e tem o curto de 65 euros por pessoa, sem harmonização vínica incluída. “Para esta noite, espera-se uma profunda homenagem à gastronomia, aos sabores intensos e à criatividade na cozinha, com pratos tanto individuais como de partilha, havendo sempre lugar à já habitual comida de fogo”, lê-se no comunicado enviado pelo Grupo Euskalduna.

As reservas para este jantar no Semea – aberto desde 2018 e, de resto, parte integrante da lista Bib Gourmand 2024 da Michelin, focada nos restaurantes com melhor relação preço/qualidade do guia – devem ser efetuadas pelo telefone 938566766 ou pelo email [email protected].