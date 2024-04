Saboaria: o boutique hotel vizinho de uma fábrica de sabões, no Porto

Piscina exterior aquecida, spa com jacúzi e banho turco e 28 espaçosos apartamentos são algumas das valências do Saboaria, um boutique hotel que nasceu nas proximidades de uma antiga fábrica de sabões, no coração do Porto.



Uma suave fragrância amadeirada e toalhas quentes para aquecer as mãos (ou refrescantes, durante o tempo quente) recebem quem chega à Saboaria, onde uma estadia revela um desfile de aromas e outros estímulos aos cinco sentidos.

Este boutique hotel de cinco estrelas, com morada na Rua do Bonjardim, abriu no ano passado e foi nomeado segundo a antiga fábrica de sabões que ocupava as proximidades do alojamento. A Saboaria do Bolhão foi fundada no século XIX por uma família galega e era lá que se produzia o afamado sabão Offenbach, coloquialmente conhecido como sabão azul. Apesar de o edifício ter passado por várias mãos ao longo do tempo, foi mantendo a ligação ao fabrico e armazenamento de sabão, até perder essas funções e começar a entrar em degradação.

Mas quando, em 2018, os amigos e cofundadores do grupo TAMAR, Uri Maeir, Hillel Gassenbauer e Amir Madeson, conheceram o prédio, depois de terem visitado mais de uma centena no Porto, apaixonaram-se pela sua história. “Assim que nos apercebemos do seu caráter industrial e da sua história, ficámos inspirados e quisemos voltar a contá-la”, diz Uri. Tarefa levada a cabo com a ajuda de Miguel Nogueira, do estúdio NN Arquitectura; da NANO Design, que tratou da conceção da arquitetura e dos interiores; e do Studio Eduardo Aires, que criou a identidade visual do hotel. Após uma empreitada iniciada em 2019 e que se alongou por três anos, o hotel abriu em dezembro de 2022.

A sobriedade da fachada não deixa adivinhar o pequeno oásis que se abre nas traseiras do edifício, onde se encontra o jardim e a piscina exterior aquecida. É para este espaço verde, onde praticamente não se ouve o ruído da cidade, que estão virados 19 apartamentos, de ambiente depurado e equipados com kitchenette, ar condicionado, telefone, televisão, wi-fi, cofre digital e tapete de ioga. Os restantes nove estão virados para a cidade. Em cada um, os hóspedes encontram à chegada algumas oferendas, como vinho do Porto, chocolates da portuense Dubon e uma pequena caixa com sabonetes artesanais, produzidos pelo Atelier 7Artes.

O spa do Saboaria, inserido num antigo anexo da unidade industrial, é uma das facetas centrais do projeto e convida a um momento de autocuidado através de tratamentos faciais, corporais e de assinatura, que recorrem a azeite, óleos e manteigas vegetais da marca portuguesa D’Natureza. Ainda no spa, encontra-se o jacúzi e o banho turco. Outros serviços de beleza, aulas de ioga, pilates e treinos personalizados, estão disponíveis mediante reserva.

Uma das vontades do grupo TAMAR é dar a conhecer o que se faz por cá, pelo que aos produtos de boas-vindas de produção nacional se juntam muitos outros no lounge, dentro de um enorme armário de mercearia com sete metros de largura. Ali expostos estão artigos vintage, peças de joalharia, cerâmicas e cestaria de artesão, na sua maioria, portugueses. Uma viagem pelo saber-fazer português.

Saboaria

Rua do Bonjardim, 564, Porto

Tel.: 223 187 016

Web: saboariaporto.com

Quarto duplo a partir de 250 euros (com pequeno-almoço)