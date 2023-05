Alta cozinha descomplicada no 2Monkeys, a estreia do chef Vítor Matos em Lisboa

Na cave do Torel Palace Lisbon, o chef Vítor Matos estreia-se na capital com a ideia de um fine dining divertido, descontraído e interativo. No novo 2Monkeys, sentam-se 14 pessoas ao balcão.

Lidera duas cozinhas portuenses, o Blind e o Antiqvvm (uma estrela Michelin), mas 2023 vê a estreia do chef Vítor Matos em Lisboa, à frente do novo 2Monkeys, espaço intimista onde cabem até 14 pessoas ao balcão, na cave do Torel Palace Lisbon. Aqui, desfia-se o novelo da cozinha de assinatura, mas de forma descomplicada. “É alta cozinha descomprometida. Queremos divertir-nos”, conta o chef consultor, aqui apoiado pelo chef residente Francisco Quintas, jovem conimbricense que já passou por casas estreladas como Aquavit (Inglaterra), Boury (Bélgica) e De Librije (Holanda).

Nesta viagem criada a quatro mãos, concretizada com um menu de degustação em torno de 12 a 14 momentos (a 150 euros, sem vinhos), e que muda a ritmo firme, aposta-se nas técnicas pouco invasivas, que evidenciam as qualidades naturais do produto sazonal. “Nós os dois temos influências variadas, mas complementamo-nos”, adianta Matos. A ideia deste projeto já tinha cerca de dois anos, mas foi marinando desde então. Dos cerca de 25 pratos criados em dupla inicialmente, foram afunilando a identidade da casa até chegarem aos atuais momentos do menu.

Do balcão de madeira em u, assiste-se a toda a preparação e empratamento, o que amplia a noção interativa destes jantares. A viagem inicia-se com um waffle fermentado com creme fraîche, caviar e cebolinho; segue para a enguia fumada e ensanduichada em texturas de beterraba e chilli; partindo-se depois para a gamba roxa algarvia com leitelho, funcho e gel de limão. O mar continua a dar cartas com o lírio dos Açores curado a seis horas com molho de ostra fumada, guacamole e ovas de truta; o lagostim algarvio com puré de cenoura assada e cantarelos de Bragança; e a raia de Aveiro curada com pil-pil de sames de bacalhau.

Destaque ainda para o parfait de foie gras em moscatel do Douro com ruibarbo confitado; e para o lombo de porco preto alentejano com carabineiro, nabos fumados, gel de pimento assado e um molho à base das orelhas e pés, um dos dois momentos de carne do menu, que pode ser harmonizados com os vinhos Natura by Vítor Matos.