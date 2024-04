Durante quatro dias, a Arrábida recebe um festival de caminhadas

Iniciativa decorre de 2 a 5 de maio e inclui 26 caminhadas com temáticas diferentes, desde conhecer a fauna e flora do parque natural, como passeios junto a rebanhos e subidas ao ponto mais alto da serra.

Na próxima semana, os passeios a pé vão ganhar destaque primordial pelo extenso Parque Natural da Arrábida, que acolhe este Festival de Caminhadas, uma iniciativa a decorrer entre 2 e 5 de maio, integrado nas Jornadas de Ambiente de Setúbal. Ao longo destes dias, estão planeadas rotas diversas, com diferentes distâncias e durações, e preços variados, a partir dos cinco euros por pessoa.

Os passeios, desenhados para todas as idades e com diferentes graus de dificuldade, têm como objetivo comum enaltecer e proteger a riqueza natural e patrimonial deste parque protegido, situado junto ao mar, entre Setúbal e a vila piscatória de Sesimbra.

Ainda assim, há rotas pedestres com diferentes pontos de interesse: conhecer os insetos da Arrábida, a sua fauna, a sua flora – nomeadamente a medicinal e aromática, além de caça ao tesouro, passeios noturnos, visitas guiadas ao Forte de S. Filipe, Forte de Albarquel ou ao Convento da Arrábida, piqueniques, passeios junto a um pastor e um dos últimos rebanhos de cabras em Azeitão, além de subidas ao ponto mais alto da serra, o Pico do Formosinho. Em algumas das 26 caminhadas que integram a programação deste festival, é possível complementar o trilho com um passeio de caiaque.

“Do percurso mais simples ao mais exigente, as atividades de pedestrianismo da Festa das Caminhadas na Arrábida proporcionam, além de uma experiência de turismo de natureza singular e reveladora da riqueza paisagística e natural, encontros surpresa inspirados nas tradições e identidade cultural do território”, explica o comunicado enviado pela Câmara Municipal de Setúbal. O programa do Festival de Caminhadas da Arrábida já se encontra online para consulta, com todos os percursos e preços, e pode ser consultado aqui.