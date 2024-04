No lisboeta Suba há cozinha de chef, 76 metros acima do Tejo

Conjugado no modo imperativo do verbo, “suba” é um convite a subir ao sétimo piso do Verride Palácio Santa Catarina, onde o chef Fábio Alves cruza as raízes transmontanas com a frescura do peixe e marisco.

A cozinha onde o chef Fábio Alves e dois dos seus cozinheiros terminam os empratamentos do menu do Suba é estreita e tem uma pequena janela para a cidade. Longe de se comparar com a vista recortada pelos grandes janelões do chão ao teto que inundam a sala com a luz do rio. Aqui come-se a 76 metros de altitude face ao Tejo e existe ainda um miradouro a 85 metros de onde se observa aquela que é uma das melhores panorâmicas sobre as sete colinas e a margem sul, com destaque para a ponte, os monumentos da Baixa e o castelo.

“Em dias mais complicados, chego cinco minutos mais cedo e subo para apanhar um pouco de ar. A vista única acalma-me e deixa-me feliz por trabalhar aqui”, desabafa o chef transmontano que renovou os três menus de degustação ainda antes da primavera. O Caminhos ilustra em oito momentos o crescimento do chef e do restaurante aberto há cinco anos; o Tempo, baseado em produtos sazonais, é revelado na mesa; e o Terra é a opção vegetariana (ambos de cinco momentos). Augusto Brumatti é o sommelier responsável pelos casamentos vínicos, opcionais.

O Caminhos começa no rio, com uma tartelete de porco e maionese de beterraba servida numa caixa com fumo, a lembrar a neblina matinal; inclui ostra com algas e aipo; vieiras com ovas de truta selvagem e lagostim; uma canja de pombo royal com trufa laminadas e fígado de aves; e clássicos do Suba, como o salmonete com lingueirão e pó de algas e o cabrito-de-leite com jus de alecrim, esparregado de couve-flor, espargos e arroz de Alcácer. “A ideia foi ter pratos que representam a nossa cozinha, entre revisitações e criações novas”, explica o chef Fávio Alves.

A refeição termina com um pudim Abade de Priscos com ganache de cenoura, caramelo miso e gelado de queijo Serra da Estrela; e banana da Madeira com cacau, gelado de vinho fortificado, especiarias e maracujá.

Suba

Rua de Santa Catarina, 1 (Bica)

Tel.: 211 573 055

Web: subarestaurante.com

Almoço, de sábado a segunda, das 12h30 às 14h30. Jantar, todos os dias, das 19h às 22h.

Menus: Caminhos, 135 euros; Tempo, 100 euros; Terra, 80 euros. Harmonizações vínicas a

partir de 100 euros.