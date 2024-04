A cozinha de Rui Silvestre, a 120 metros de altura, no Fifty Seconds

Natural de Valongo e algarvio de coração, Rui Silvestre trocou o sul pela torre Vasco da Gama, mas manteve a bússula bem afinada, rumo à excelência da comida e do serviço. Uma viagem Michelin a 120 metros do chão, com sabor a peixe, marisco, citrinos e especiarias.

Cerca de 50 segundos, conforme o vento sopre ou não, é o tempo que os elevadores de vidros panorâmicos levam a transportar os visitantes da base do hotel Myriad by Sana, no Parque das Nações, até ao restaurante a 120 metros de altura. O bar Babylon 360º está ainda mais acima, a 145 metros, mas da sala decorada em tons de cobre e azul já é possível admirar o esplendor do cenário: o estuário do Tejo, a ponte que o rasga e a cidade que ocupou a antiga Expo’98 e cuja torre, inspirada numa caravela, evoca os 500 anos da chegada de Vasco da Gama à Índia.

“O facto de estarmos no cimo da torre, a ver as torres São Gabriel e São Rafael [referentes às naus comandadas por Vasco da Gama e o irmão Paulo da Gama], assenta que nem uma luva ao trabalho que desenvolvemos aqui”, considera o chef Rui Silvestre, que em fevereiro assumiu publicamente o projeto após a saída de Martín Berasategui e Filipe Carvalho, no final de 2023. Quando chegou, esteve cerca de dez dias sozinho a tirar as medidas à sala envidraçada com 30 lugares e a estudar os diferentes ambientes, enquanto se inspirava no que via lá em baixo.

Do Vistas, aberto em Vila Nova de Cacela, no Algarve, em 2018 (e com o qual se tornou o chef português a ganhar uma estrela Michelin), Silvestre trouxe grande parte da sua equipa: o chef de cozinha Leandro Lopes, a sous-chef Soraia Neves, a chef pasteleira Patrícia Godinho e o braço-direito José Marta, nos quais confia plenamente. “Já é meio caminho andado para correr bem”. Dos três novos menus destaca o 1497 (referente ao ano em que a frota saiu de Belém), composto por 12 passos dedicados ao peixe e marisco algarvios e às especiarias de além-mar.

O caril de carabineiro com arroz tufado, alho negro e limão caviar – acompanhado pela própria cabeça e por um bao (pão a vapor) para absorver o molho – é um dos pratos que Rui Silvestre faz questão de apresentar na mesa. “A minha avó, indiana, fazia-o com frango ou bacalhau – o que havia. É muito pessoal e emotivo para mim e creio que representa bem a globalização que nós, portugueses, iniciámos com as trocas comerciais”. Os restantes menus, Passeio Marítimo e Fauna e Flora (focado nos vegetais) entrarão no final do mês. Marc Pinto assegura os vinhos.

Fifty Seconds

Cais das Naus, Lote 2.21.01 (Parque das Nações)

Tel.: 211 525 380

Almoço, sábado, das 12h30 às 14h (última admissão). Jantar, de terça a sábado, das 19h às

21h (última admissão). Encerra domingo e segunda.

Menu 1497: 235 euros. Harmonizações vínicas por mais 160 ou 450 euros.