Francesinhas da Taberna Londrina ganham nova casa no Porto

A casa de francesinhas, que nasceu em Guimarães há uma década, continua a crescer e acaba de abrir um novo restaurante na Foz do Porto, o terceiro na Invicta.

Depois das duas moradas já existentes na Invicta, na Rua de Ceuta e na Estrada da Circunvalação, a Taberna Londrina estreia agora uma terceira casa na cidade, desta vez na Foz do Porto. O novo restaurante consegue albergar até 60 comensais de cada vez e está aberto todos os dias, entre as 12h e as 24h – ou até às 24h30 no caso de sexta e sábado.

Na carta, mantém-se a principal aposta da casa, as francesinhas, aqui servidas em várias versões – da tradicional à de frango, vegetariana, de picanha ou em formato baguette ou cachorro, por exemplo – mas também cabem opções como saladas, hambúrgueres, wraps, pregos, asinhas de frango, bifes variados e uma seleção de cervejas europeias.

“O Porto é uma cidade importante para o nosso negócio, não só pelo mercado e pelas oportunidades que eufere, mas também pelo simbolismo de aumentarmos presença na cidade-mãe da francesinha. Queremos estar mais próximos dos portuenses, em mais zonas da cidade e nada melhor que a belíssima zona da Foz do Porto”, explica Eduardo Xavier, um dos sócios-gerentes da Taberna Londrina.

Na Foz, o novo espaço situa-se na Rua Monsenhor Manuel Marinho, e é o 17.º restaurante da marca a abrir portas. Além da Invicta, a casa de francesinhas está presente em locais como Guimarães (onde nasceu, de resto), Famalicão, Braga, Póvoa de Varzim, Lisboa, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Leiria, Viseu e Setúbal. Mas não só: lá fora, a Taberna Londrina também já chegou à capital francesa.