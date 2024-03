Fortaleza do Guincho reabre como nova, com cozinha Michelin sobre o mar

A primavera trouxe uma respiração mais leve à Fortaleza do Guincho, que ocupa uma antiga bateria de defesa costeira, em Cascais. Além dos quartos e das zonas comuns redecoradas, o restaurante Michelin do chef Gil Fernandes ganhou novos pratos e vai ter um menu no domingo de Páscoa.

Erguendo-se em cima da linha de costa sobre um afloramento rochoso na imediação da praia do Guincho, de que herdou o nome, assim como da praia do Abano, o Fortaleza do Guincho – um dos 13 hotéis portugueses membros da cadeia Relais & Chateaux, nascida em França e representada em todo o mundo – reabriu ao público a 18 de março sob o signo da renovação, mesmo a tempo da primavera e da Páscoa. Três semanas de obras permitiram renovar vários aspetos das áreas comuns, dos quartos e também da cozinha, pondo cobro a duas décadas que assistiram a não mais do que alterações pontuais, conta a diretora Petra Sauer.

“Quisemos criar uma sequência lógica entre todos os espaços a nível decorativo”, contextualiza a responsável. Antes de ser Fortaleza do Guincho, a unidade chamava-se Hotel do Guincho e tinha aberto em 1998 após profundas transformações na anterior estalagem, construída a partir das ruínas do forte marítimo defensivo que ali tinha sido erigido no decorrer do século XVII. Ao cabo de tantos anos de história, o hotel e restaurante foram redecorados por Cristina Matos (a mesma autora do hotel The Ivens, em Lisboa), com o intuito de ficarem mais leves e modernos.

O hotel apresenta agora uma decoração em tons claros, com predominância do azul, a rimar com a paisagem que o circunda. No átrio, os hóspedes ganharam mais sofás e o bar que dá apoio ao Spot by Fortaleza do Guincho foi equipado com sofás de canto e novas mesas. Nos 27 quartos e suítes, com vista para o mar, as casas de banho foram totalmente remodeladas. Já o restaurante, que mantém uma estrela Michelin há 23 anos, recebeu cortinados com tecidos mais leves e estofos novos na sala. Uma das paredes ganhou uma peça em lã com motivos marinhos feita pela artista Vanessa Baragão.

É nesta sala, com janelões de contemplação oceânica, que se provam os dois menus de 10 e 13 momentos do chef Gil Fernandes, focados sobretudo em peixe e marisco, mas também nas plantas da época que ele e a equipa vão colher na zona: o sabugueiro, a chaga e a malva-rosa. Mantendo o conceito, “sabor acima de tudo, produto português, sazonalidade e tradição aliada à inovação estética”, o chef propõe sete novos pratos com robalo ao sal, fava, borrego, ervilha, ruibarbo, pomelo (citrino) e alheira, entre outros. O serviço de vinhos acompanha a fasquia alta.

Fortaleza do Guincho

Estrada do Guincho, Cascais

Tel.: 214 870 491

Web: fortalezadoguincho.com

Quarto duplo a partir de 230 euros/noite (com pequeno-almoço)

Menu de Páscoa, 155 euros/pessoa sem bebidas; menus de degustação, 145/190 euros (10/13

momentos), sem vinho; preço médio do Spot, 35 euros sem bebidas.

Passear pela Duna da Cresmina

Esta duna parabólica de 66 hectares, inserida num corredor eólico em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, tem a particularidade de conseguir mover-se uma média de 10 metros por ano, alterando o cenário natural ao longo do ano. Para melhor se usufruir dela, podendo até ver pegadas de perdizes e coelhos nas zonas de menor vegetação, existe um passadiço de dois quilómetros com zonas de descanso e um centro interpretativo numa das extremidades.