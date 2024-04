Douro: está de volta o Festival de Percursos Pedestres de Alijó

Durante um fim de semana, há trilhos guiados para descobrir em Alijó, entre miradouros, vinhas, igrejas e moinhos de água. A terceira edição do festival acontece a 4 e 5 de maio.

Ao longo de dois dias, as caminhadas voltam a trazer novo fôlego ao município de Alijó. O Festival de Percursos Pedestres deste concelho está de regresso durante um fim de semana, a 4 e 5 de maio, com a sua terceira edição, com o objetivo de “promover a rede municipal de trilhos que se estende ao longo de mais de 200 quilómetros, interligando todas as freguesias e locais de interesse turístico, paisagístico e cultural” do concelho”, explica a autarquia em comunicado.

No programa, que pode ser consultado na integra aqui, podem explorar-se três trilhos distintos ao lado de guias profissionais, todos homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com distâncias que oscilam entre os oito e os doze quilómetros, entre cenários variados, de igrejas a vinhas, pelourinhos, miradouros, moinhos de água e barragens. Além disso, o festival conta ainda com atuações musicais e de dança e ainda pausas para momentos gastronómicos.

A inscrição no Festival de Percursos Pedestres de Alijó é obrigatória, com preços a partir dos 10 euros (desconto de 50% para crianças entre os seis e os 12 anos) e inclui almoço com pratos típicos, t-shirt do evento, cantil, reforço alimentar ao longo dos percursos e seguro de acidentes pessoais. A inscrição faz-se online no site oficial da autarquia.