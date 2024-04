Nine by Cantinho dos Bragança, um rooftop com petiscos e cocktails na baixa do Porto

No último piso do Yotel acaba de inaugurar um espaço que funciona como restaurante, rooftop e bar, e tem espetáculos de dança ao fim de semana.



O painel de azulejos de Charters de Almeida, na fachada da antiga sede do Jornal de Notícias, aparece em primeiro plano a quem sai do elevador, no último piso do Yotel Porto, para a sala envidraçada onde se instalou o Nine by Cantinho dos Bragança. A dois passos da estação de metro da Trindade, a vista desvenda outras camadas da malha urbana, como a torre da Câmara Municipal do Porto e a da Igreja da Santíssima Trindade. Ao pôr do sol, cai sobre eles um véu dourado, e à noite, o quadro ilumina-se com as luzes da cidade.

Esse espaço do hotel já vinha a ser utilizado para eventos, mas uma parceria com um restaurante local fez nascer um rooftop com uma oferta mais regular, que junta “gastronomia, cocktelaria e animação”, à semelhança da “tendência das grandes metrópoles europeias”, descreve Manuel Carneiro, gerente do Yotel, realçando que o Nine pretende ser um espaço para os portuenses, ainda que a morada chame muitos turistas.

Na sala acolhedora – com sofás e iluminação intimista -, que no verão irá prolongar-se para a varanda ao ar livre, servem-se pratos de partilha, como a ceviche de robalo, os tacos de salmão, os ovos rotos, o pica-pau e as amêijoas à Bulhão Pato. Da carta, destaca-se ainda o polvo à lagareiro, o entrecôte, o leite-creme queimado e o brownie com caramelo salgado. Outro pilar são os cocktails, os clássicos e os de assinatura, caso do Green Witch, à base de gin e maçã verde. A juntar à vista, à comida e ao que vai no copo, este rooftop quer ser um lugar de experiências, em linha com a programação cultural do hotel. Por isso, todos os fins de semana durante o serviço de jantar, há espetáculos de dança temáticos, e música pela noite dentro a cargo de um DJ.

Nine by Cantinho dos Bragança. Rua de Gonçalo Cristóvão, 216, Porto. Tel.: 914 381 675. Web: instagram.com/nine_rooftop. Das 15h às 00h30, de terça a sábado. Preço médio: 27 euros