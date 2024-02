Os novos restaurantes com estrela Michelin em Portugal

Na primeira edição do Guia Michelin Portugal, quatro restaurantes receberam a sua primeira estrela: Two Monkeys (chefs Vítor Matos e Francisco Quintas, Lisboa), Sála (João Sá, Lisboa), Desarma (Octávio Freitas, Funchal) e Ó Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém). Este último adicionou ao currículo uma estrela verde, dedicada à sustentabilidade, à semelhança do Malhadinha Nova, que também se estreia na constelação Michelin. Vítor Matos festeja em dose dupla, com o portuense Antiqvvm a subir de uma para duas estrelas. Ainda não foi desta que se atribuiu a distinção máxima, de três estrelas.

Quase cem anos depois da atribuição das primeiras estrelas entre nós (1929, para o Santa Luzia, em Viana do Castelo, e Hotel Mesquita, em Famalicão), a alta cozinha nacional tem novos motivos para celebrar, com a primeira edição exclusivamente portuguesa do Guia Michelin – até aqui sempre ibérica -, ainda que 2024 não tenha sido o ano da entrega das tão aguardadas três estrelas.

Na gala que decorreu esta terça em Albufeira, quatro restaurantes receberam a sua primeira estrela Michelin, somando-se agora 31 casas com a classificação “cozinha de grande nível, compensa parar”. As novidades são o Two Monkeys, da dupla de chefs Vítor Matos e Francisco Quintas, restaurante do Torel Palace Lisboa, aberto no ano passado; o Sála, de João Sá, também na capital; o Desarma, de Octávio Freitas, situado no The Views Baía Hotel, no Funchal; e o Ó Balcão, do chef Rodrigo Castelo, em Santarém.

No campeonato das duas estrelas, Vítor Matos volta a estar em destaque, com o restaurante portuense Antiqvvm, aberto há nove anos, a subir de patamar, agora com a classificação “cozinha excelente, vale a pena o desvio”. Neste momento, estão oito espaços nesta seleção, com a manutenção das duas estrelas do Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa), do Belcanto (Lisboa, chef José Avillez), da Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula), do Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon), do Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner), do The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa) e do Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina).

Estrelas verdes e a estreia de novos prémios

Na atribuição das estrelas verdes, que homenageiam as práticas sustentáveis e a pegada ecológica dos restaurantes, as novidades foram em dose dupla e ficaram entregues à Malhadinha Nova (do chef João Sousa, em Albernoa) e ao Ó Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém) que se juntam às três casas que já haviam recebido a mesma distinção anteriormente: Esporão, em Reguengos de Monsaraz; Mesa de Lemos, Passos de Silgueiros; e Il Galo d’Oro, no Funchal.

De referir ainda que, pela primeira vez, foram atribuídos em Portugal os prémios Sala (Pedro Marques, que lidera o serviço de sala do The Yeatman, em Vila Nova de Gaia), Sommelier (Leonel Nunes, que assume este cargo no Il Gallo d’Oro, Funchal) e Jovem Chef (entregue a novas promessas da gastronomia, este ano para as mãos de Rita Magro, do restaurante portuense Blind).

As novas entradas na lista Bib Gourmand

Nem apenas de estrelas se faz o Guia Michelin Portugal 2024. Além destas, o guia também distingue os restaurantes com classificação Bib Gourmand (refeição com uma boa qualidade/preço, na ordem dos 45 euros). Este ano, há oito novas entradas no leque de selecionados, somando agora o total para 46. São eles o Flora (Viseu), o Inato Bistrô (Braga), o Norma (Guimarães), O Pastus (Paço de Arcos), o Olaias (Figueira da Foz), o Oma (Baião), o Pátio 44 (Porto) e o Poda (Montemor-o-Novo).

LISTA DE RESTAURANTES ESTRELADOS:

8 restaurantes com duas estrelas (“cozinha excelente, vale a pena o desvio”):

NOVO Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

31 restaurantes com uma estrela (“cozinha de grande nível, compensa parar”):

NOVO Two Monkeys (Lisboa, chefs Vítor Matos e Francisco Quintas)

NOVO Desarma (Funchal, chef Octávio Freitas)

NOVO Ó Balcão (Santarém, Rodrigo Castelo)

NOVO Sála (Lisboa, João Sá)

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos)

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito)

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

CURA (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Encanto (Lisboa, chef José Avillez)

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira)

Euskalduna Studio (Porto, chef Vasco Coelho Santos)

Feitoria (Lisboa, chef André Cruz)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Rui Silvestre)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)

Kabuki Lisboa (Lisboa, chef Sebastião Coutinho)

Kanazawa (Lisboa, chef Paulo Morais)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chefs Sergi Arola e Vladimir Veiga)

Le Monument (Porto, chef Julien Montbabut)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

William (Funchal, chef Luís Pestana)

5 restaurantes com estrela verde:

NOVO Ó Balcão (Santarém)

NOVO Malhadinha Nova (Albernoa)

Esporão (Reguengos de Monsaraz)

Mesa de Lemos (Passos de Silgueiros)

Il Galo d’Oro (Funchal)