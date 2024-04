Porto: no restaurante Auge, com um olho na avenida e outro no mar

Para chegar ao Auge, restaurante e bar do hotel Porto Palácio, há que subir ao 19.º andar. O nome está em conformidade com a vista, de quase 360 graus, que se obtém do topo daquele cinco estrelas.



Petiscos, pratos, sobremesas e bebidas – no Auge, tudo tem um ingrediente especial: a vista privilegiada sobre a cidade, ou não estivesse aquele restaurante e bar instalado no 19.º andar do hotel de luxo Porto Palácio. De um lado, fica a Avenida da Boavista, com carros que mais parecem de miniatura; por entre os edifícios, facilmente se identifica ícones como a Casa da Música ou o Pavilhão Rosa Mota, nos Jardins do Palácio de Cristal, e, ao longe, as Serras do Porto. Do outro lado, destacam-se a Foz e o mar, com o Porto de Leixões ao fundo.





O Auge, que já se chamou VIP Lounge, ganhou novo rosto em 2021. Às mudanças visuais juntaram-se outras, de acessos e funcionalidade, explica Marta Rocha, responsável de marketing e comunicação do grupo The Editory Collection Hotels, com hotéis de Norte a Sul, entre eles o Porto Palácio. O espaço foi reorganizado, passou a ter uma cozinha maior, e a decoração adquiriu tons mais claros, o que ajudou a realçar a panorâmica. “Os vidros são a nossa tela”, diz Marta, acrescentando que, se antes era preciso apanhar dois elevadores até ali, agora a ligação é direta. Nasceu até uma garrafeira na zona do segundo elevador, que circulava entre o 16.º e o 19.º pisos. Uma curiosidade: o hotel abdica do 13.º, por superstição.

Hugo Dias tornou-se chef executivo do grupo em agosto, e uma das decisões que tomou logo, no Auge, foi acabar com os menus de degustação e dar aos clientes a liberdade de escolher à carta – “uma carta sazonal, com sabores portugueses” e um toque de autor. “A primeira coisa que atrai é a beleza do prato, mas, ao provar, o sabor tem de estar lá todo”, sublinha. O cuidado com o empratamento transparece, de facto, no que vem para a mesa: dos crocantes de rabo de boi e espinafre com falsa terra de morcela e kumquat, a abrir a refeição; ao bacalhau assado em kadaif com polenta de alheira, coentros e azeite do Douro, um dos pratos principais; não esquecendo o monocromático de chocolate e ruibarbo.





A carta – que abrange desde vieiras até polvo, bochecha de porco ou magret de pato – está disponível ao jantar e, ao sábado e ao domingo, também ao almoço. De segunda a sexta, à hora de almoço, vigora o menu executivo, que custa 22 ou 25 euros por pessoa, consoante as opções. Nos intervalos, além de cocktails e outras bebidas, há snacks para saborear. De preferência, no terraço, a apreciar o sol e a paisagem, que combina os azuis do céu e do Atlântico.

Auge

Porto Palácio – Congress Hotel & Spa

Avenida da Boavista, 1269, Porto

Tel.: 226 086 697

Das 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h. Não encerra.

Preço médio: 40 euros (sem bebidas); menu executivo desde 22 euros.