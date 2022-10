Faro celebra arquitetura modernista com visitas, passeios e um jantar

O The Modernist Weekend está marcado para 11 a 13 de novembro na cidade de Faro. Visitas a casas privadas, passeios e um jantar temático na praia de Faro compõem a programação.



Em novembro, Faro reunirá a comunidade de apreciadores da arquitetura modernista com um fim de semana inteiramente dedicado a este movimento arquitetónico tão marcante no sul do país. Chama-se The Modernist Weekend, é organizado por um casal que recuperou um edifício modernista na baixa da cidade, e está marcado para os dias 11, 12 e 13 de novembro com visitas a casas privadas, passeios e um jantar no cenário da praia de Faro.

Falar do movimento do modernismo do sul é falar do arquiteto Manuel Gomes da Costa (1921-2016), natural de Vila Real de Santo António e formado na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi ele que, influenciado por Oscar Niemeyer, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, criou uma linguagem arquitetónica própria, a partir das características da escola moderna, e adaptada ao contexto algarvio (com pouca precipitação e muitas horas de sol).

A Casa Gago, de 1955, é uma das suas mais emblemáticas obras (de uma lista de 400) e poderá ser visitada durante o The Modernist Weekend. Será uma oportunidade para conhecer os aspetos em que foi inovadora e moderna, à época, relativamente aos materiais, forma e à relação estabelecida entre o interior e o exterior. Outra das casas visitadas por dentro será a Casa Rua de Berlim, do mesmo ano, propriedade de uma família local.

Da rota de visitas fará parte ainda a Casa 1923, considerada um “caso único de Arte Nova com elementos decorativos Art Déco” e recuperada este ano pela PAr – Plataforma de Arquitectura (premiada com Architizer Awards Jury Winner e Best for Green Practices & Sustainability from the Condé Nast Johansens Awards), que manteve a sua identidade com recurso aos saberes e materiais tradicionais da região.

Ainda dentro de Faro, o The Modernist Weekend promete mostrar em detalhe o alojamento local The Modernist, incluindo o seu pátio interior e o terraço com vista para a Ria Formosa. Desenhado pelo arquiteto Joel Santana, em 1977, como casa e local de trabalho de um despachante marítimo, foi considerado “o prédio mais feio de Faro” até passar para as mãos do casal Angélique e Christophe de Oliveira, que o transformaram num hotel modernista.

São eles, aliás, os organizadores do The Modernist Weekend. Segundo informação divulgada à imprensa, as visitas e os passeios estão limitados a 15 participantes e é necessária inscrição prévia. O acesso às open houses custa 10 euros e cada um tem a duração de uma hora; os walking tours duram duas horas e custam 20 euros por pessoa. As receitas revertem para a preservação e valorização do património.





Junta-se ainda ao evento o britânico Richard Walker, que apresentará uma obra inspirada pelo modernismo alvarvio e que estará em exposição no no Hotel Aeromar, com entrada livre. Este hotel, de resto, será palco do jantar temático “Back to the 70th”, no dia 12 de novembro, durante o qual os participantes poderão visitar o estabelecimento guiados por Gonçalo Vargas, curador da exposição “MGC – Moderno ao Sul”, patente no Arquivo Distrital de Faro.

O jantar custa 35 euros por pessoa e é limitado a 50 lugares, tendo música ao vivo. Em parceria com uma imobiliária local, vai ser possível ainda conhecer propriedades com ADN modernista que estão para venda.

