Porto: na renovada Cervejaria Nortada, há pratos de Chakall (e até sobremesas com cerveja)

Há novidades na Cervejaria Nortada, que reabriu portas, em fins de março, no centro do Porto: os dois andares foram alvo de um processo de remodelação, e a carta refrescada com propostas do chef Chakall. A cerveja entra na confeção dos pratos - sobremesas incluídas.

A atração principal continua a ser a cerveja Nortada, com sete referências disponíveis, em permanência, em garrafa e/ou à pressão – 7 euros dão direito a degustar quatro rótulos de 10 centilitros. Mas a fábrica e bar da marca de Cervejas Portuense investe agora em novos petiscos e pratos, com a assinatura do chef Chakall, que têm a particularidade de ser confecionados com cerveja.

A Cervejaria Nortada encontra-se sob a gestão de novos parceiros, e o chef luso-argentino é um deles, em sociedade com o Sensorial Group, do empresário Miguel Camões, que opera nas áreas de restauração e bar. No espaço recém-decorado com azulejos brancos e azul-turquesa, em que se destacam as caldeiras de brassagem e ebulição de tons cobre, escolhe-se entre entradas, snacks e pratos principais.

Francesinha, cachorrinho, prego em pão e bifes com quatro roupagens diferentes juntam-se à nova secção de pizas. E até as sobremesas têm como ingrediente a cerveja, como provam o beernoffe (uma reinterpretação do banoffe), e a mousse de chocolate Nortada Imperial Stout. Para saborear todos os dias da semana, sendo que nas noites de quarta-feira, a partir das 21.30 horas, há PubQuiz, e também Dr. Why. E, nos próximos meses, deverão ser retomadas as visitas guiadas à fábrica.

“Sorte a minha poder criar uma experiência gastronómica para uma marca tão emblemática como a Nortada, que aposta na região, no local e nas suas gentes. E o desafio não passou apenas por harmonizar, mas, mais que isso, fazer das várias cervejas parte integrante de alguns dos pratos”, afirmou Chakall, citado em comunicado.





Já Miguel Camões, do Sensorial Group, fez saber, na mesma nota: “Já reconhecíamos o movimento iniciado pela Nortada, de acrescentar valor ao mercado cervejeiro em Portugal por meio da inovação e produção de cervejas, pelo que se tornou fácil a decisão de apostar na parceria. A nossa atuação vem, assim, intercalar o melhor dos dois mundos: a cerveja – que continua em exclusividade com a Nortada, e a comida – a idealizada pelo Chefe Chakall, sócio neste projeto.”

Cervejaria Nortada

Rua de Sá da Bandeira, 210, Porto (Baixa)

Das 12h às 24h (sexta e sábado até à 01h). Não encerra.

Tel.: 220 181 000