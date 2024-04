Cinco programas para brilhar no Dia da Mãe

Almoço buffet e spa em Vila Nova de Gaia e Chaves, ioga e aromaterapia com vista sobre o Porto, brunch a dobrar e brindes em Lisboa, e alianças doces com showcooking à mistura no coração da Invicta. É muito mimo, para o Dia da Mãe.



Rituais e outros momentos especiais

O 5 de maio é assinalado com um almoço buffet e programas de spa em dois hotéis Solverde. Em Gaia, no Hotel Solverde Spa & Wellness Center, servem-se buffets de frios e de quentes, sobremesas e bebidas, tudo por 70 euros por pessoa; no spa, propõem-se os programas Prodige Gold (145 euros) e Feel Special (96 euros). O Hotel Casino Chaves apresenta um buffet de saladas simples e compostas, outro de quentes, e seleção de doces e frutas (42,50 euros, sem bebidas; 21,50 euros dos três aos 12 anos); e, no spa, um Ritual Emotions ou um My Moment (47 euros cada). Reservas: 227 338 030, [email protected] (Hotel Solverde Spa & Wellness Center), 276 309 600, hotelcasinochaves@ solverde.pt (Hotel Casino Chaves).

Show de cozinha e presentes personalizados

Há um Dia da Mãe mais especial numa mão cheia de unidades da cadeia Real Hotels Group, mas a animação atinge o pico no Hotel Real Palácio, no centro de Lisboa. Ali, apresenta-se um Brunch Especial de Dia da Mãe, servido entre as 12.30 e as 16 horas, que inclui uma sessão de showcooking realizada pelo chef da casa, Rafael Queijeira. Além de alimento, as mães receberão uma tote bag personalizada, concebida pelo designer e ilustrador Carlos Cordeiro. O programa custa 49 euros por pessoa, com 50% de desconto para crianças dos três aos 12 anos – para quem estão prometidas “atividades supervisionadas”. Reservas através do email [email protected].

Desligar, reconectar e celebrar

Em The Space, local para eventos privados no topo do edifício da unidade hoteleira Village by BOA, no Porto, as mães serão mimadas de véspera, com a realização de uma Wellness Session no sábado, dia 4. Segundo a organização, trata-se de uma oficina de “atividades holísticas que procuram promover o autocuidado e a desconexão entre todos os participantes”. Dão-se as boas-vindas às 9.30 horas, ao que se segue meditação, ioga e “um momento de exploração de rituais diários de Ayurveda” pela mão de Marisa Vieira. Às 12.30 horas, Marta Dias cuida do almoço vegetariano num showcooking com “conversa em torno da alimentação consciente”. Serve-se creme de legumes, hambúrguer vegetariano de grão com arroz e salada e “um momento doce surpresa”. Pelas 14.30 horas, sessão de aprendizagem de aromaterapia, apenas para 12 participantes, que poderão criar um óleo essencial à sua medida. Preço: 60 euros, existindo um Pack Familiar, para mãe e filho, por 100 euros. Reservas pelo 910 452 859 e [email protected].

A Oriente, mesa farta e um elenco especial

O brunch dominical do Hotel Meliá Lisboa Oriente de domingo 5 será especial, por questões maternais. Vale 29,90 euros por pessoa, caindo para metade no caso das crianças dos quatro aos 12 anos. Acontece a partir das 12.30 horas e vai até às 15, em formato buffet, com um elenco clássico: sumos naturais, compotas, iogurtes, granolas, cereais, frutas da época, panquecas, croissants, pão fresco, charcutaria, ovos mexidos e bacon. Junte-se um prato quente de carne, um de peixe e um vegetariano. Na equipa das opções adicionais, por mais 9 euros, joga o prego de lombo de novilho em bolo do caco à madeirense, ovos royal, ovo Benedict servido com tostas e bruschetta de ovos mexidos, abacate e tomate cherry confitado com misto de alfaces.

Circuito com muitos sabores e doce final feliz

O hotel InterContinental Porto junta-se à Miss Pavlova num brunch que assinala o Dia da Mãe. Abre com a oferta de mimosas, num circuito que pode alinhar mini-panquecas de aveia e banana e bolo de cenoura com chia, seguido de saladas e bowls, e tacos faça-você-mesmo. Continua-se a frio e em cru (ceviche de salmão, ostras, tártaro de novilho) e a quente e cozinhado (robalo do mar ao sal, frango grelhado com molho piripíri e alho negro). Os doces, por conta da Miss Pavlova, incluem tartelettes, macarons e as pavlovas propriamente ditas, que serão finalizadas em tempo real. Custa 30 euros por pessoa. Reservas por telefone (220 035 639) ou email ([email protected])