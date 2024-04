Em Montemor-o-Novo, há um novo Mapa que traça Portugal no mundo

Depois de 12 anos como braço-direito de Avillez no estrelado Belcanto, David Jesus ruma a Montemor-o-Novo para dar sabor às rotas dos portugueses pelo mundo. O Mapa é o novo restaurante do resort L’And Vineyards.

Desde cedo conviveu em casa com a simbiose que agora apresenta à mesa. O pai indiano nasceu em Damão, viveu vários anos em Goa e introduziu-o ao mundo das especiarias. Já a mãe, sintrense, focava-se na cozinha portuguesa. No Mapa, novo restaurante do resort alentejano L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo, o chef David Jesus estreia-se fora da capital ao juntar dois mundos: o da gastronomia nacional com as rotas históricas e emocionais de Portugal pelo mundo.

Sob a lente da alta cozinha, o menu de degustação mais completo leva-nos numa viagem por territórios como Índia, Brasil, Moçambique, Japão ou norte de África. Uma tema vasto que permite uma rotatividade saudável, a bordo da sazonalidade. “Há um caminho grande pela frente e muita coisa para explorar”, explica o chef lisboeta que serviu como braço-direito de José Avillez no Belcanto, duas estrelas Michelin, por doze anos.

Três anos depois de fundar a padaria The Milstone Sourdough no Parque das Nações, David regressa aos meandros da cozinha, e em bom tempo. “Estava a precisar disto. Estou na fase mais feliz da minha vida. Aqui estou em paz, mais descontraído. Levanto-me, bebo café e vejo coelhos”, conta, entre risos, o chef que teve a ajuda do gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes no trabalho prévio de pesquisa.

No menu Caminhos, dominado pelo mar, aposta-se na gamba de costa com creme de espinafre, amendoim e coco, a piscar o olho a Moçambique e segue-se um salto nipónico até ao atum açoriano com salada de algas e maionese de kimchi e de miso. O carabineiro algarvio surge com um xeq-xeq (caril goês, por norma de caranguejo), salada de maçã verde e salicórnia, a dar acidez e frescura. O salmonete com xerém e berbigão acompanha com molho de moqueca e o pombo assado, único prato de carne, leva cevadinha, amêndoas, canela e molho de menta, inspirado no norte africano. Neste caso, a proteína não foi escolhida por acaso. “É uma carne leve, que também tem história de migração”, diz David.

O manga sticky rice começa a secção de doces e a indiana bebinca, com camadas à base de farinha, gema e coco, leva-nos à Índia, com gelado de café e gel de rum. Quem preferir, pode optar pelo menu Alentejo, que mergulha na região, com pratos como bacalhau com ovo a BT, alho e poejo, presa de porco preto com nabo fermentado e grelos ou encharcada.

No piso inferior, é também da curadoria de David o Café da Viagem, aberto para almoço, lanche e jantar, com uma carta de inspiração asiática. No interior ou na esplanada junto ao lago do resort, há pratos e petiscos como croquetes de ostra com maionese de wasabi, arroz de sushi com carabineiro, sashimis e ceviches ou tataki de atum, edamame, hortelã e picle de shiitake.

Suites recentes entre as novidades

Junto ao lago do resort rural e vínico, há onze novas Lake Sky View Suites com varanda, tons suaves e linhas modernas, e que elevam o número de suites e villas, até T4, para mais de 40. Pelos 66 hectares da propriedade, seis destes de vinha, destaque para o enoturismo, que tem reforçado a oferta, e onde se fazem provas vínicas como “faça o seu próprio vinho”, junto à garrafeira da casa, que já engarrafa 25 mil garrafas/ano, as quais se podem comprar in loco e levar para casa.

L’And Vineyards. Herdade das Valadas, Montemor-o-Novo. Tel.: 266242400. Web: l-and.com. Menu Caminhos: almoço até às 14h, jantar até às 21h. Encerra domingo e segunda. Preço: menus entre 90 e 140 euros, sem vinhos.