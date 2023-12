L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo, renova luxo com o olhar nas estrelas

O L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo, reposicionou-se no mercado do luxo. Tem novas suítes - no total de 44 suítes e villas -, conta com o novo chef de cozinha David Jesus e aposta cada vez mais no enoturismo. A coroação foi a entrada na rede Relais & Chateaux.

Depois de ter sido chef executivo do Belcanto e braço direito do chef José Avillez durante 12 anos, David Jesus assumiu o leme do Mapa, o rebatizado restaurante do hotel L’And Vineyards. Prometendo “criar uma experiência gastronómica que expresse a identidade” da unidade e dar “passos sólidos” para a consolidar como espaço de autor, o profissional terá a cargo o desenvolvimento da gastronomia, tanto do fine dining Mapa como do Café Viajante, cujo menu tem pratos inspirados na descoberta do caminho marítimo para a Ásia.

Em comunicado, o chef revelou pouco sobre o que se pode esperar. Apenas que está prevista a apresentação de um novo menu “em fevereiro de 2024”, assim como a carta do Café Viajante. Mas esta contratação de peso não foi a única novidade a colocar o L’And Vineyards na ribalta, este ano. Aberto há 12 anos, o hotel de luxo rural levou a cabo várias remodelações e inaugurou 11 novas Lake Sky View Suites, geminadas, em frente ao lago artificial. O nome advém da clarabóia que permite ver o céu noturno por cima da cama.

Com 75 metros quadrados de área e uma decoração em madeira e pedra assinada pelo arquiteto brasileiro Marcio Kogan (que também decorou as Sky View Suites originais), têm uma enorme banheira, amenities da Oliófora e um difusor de essência de eucalipto e alfazema exclusiva do hotel. Tapetes tecidos à mão em Reguengos de Monsaraz e quadros do pintor Michael Biberstein também saltam à vista. O lago está em primeiro plano face ao alpendre, enquanto os olivais, colinas e o castelo de Montemor-o-Novo pontuam o cenário.

Tudo isto valeu ao L’And Vineyards uma entrada para a rede Relais & Chateaux, que reúne 580 hotéis e restaurantes em todo o mundo, comprometidos com a riqueza e a diversidade das tradições ligadas à gastronomia e à hospitalidade. E aqui, em particular, relacionadas com o vinho, ou não tivesse a propriedade seis hectares de vinhas biológicas, em respeito pela biodiversidade e potencial do terroir. Gonçalo Mendes, considerado o melhor escanção de enoturismo do país, dá-os a conhecer em detalhe tanto a hóspedes como a visitantes.

Provar as quatro castas tintas produzidas no hotel e ensaiar um blend do próprio vinho é a mais recente atividade de enoturismo. Também é possível fazer uma visita à adega e prova de vinho, ou solicitar um piquenique para desfrutar do relvado rodeado de choupos. O vinho é também o ingrediente principal dos tratamentos do spa, que utiliza uvas, sementes, pele, polpa e caules para proporcionar rituais e massagens para o rosto e corpo. Além das salas de tratamento, o spa conta com sauna, hammam e piscina aquecida.

Outro dos luxos proporcionados pelo L’And Vineyards é tomar um banho de vinoterapia no conforto da suíte ou villa, experiência que inclui velas de cheiro, flores secas, sais de banho e sementes de uva esfoliantes e um óleo para o corpo. Passear a cavalo nas proximidades, subir de balão de ar quente aos céus alentejanos ou visitar o castelo de Montemor-o-Novo são outros dos programas possíveis. Sem sair do resort, pode-se caminhar ou pedalar num trilho ecológico de três quilómetros e meio que circunda o lago e a natureza mediterrânica.