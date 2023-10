Gonçalo Mendes, escanção do L’And: “Há quem viaje só para fazer enoturismo”

Gonçalo Mendes, escanção do hotel L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo, ganhou o prémio de melhor sommelier de enoturismo do país nos Prémios Nacionais de Enoturismo da APENO - Associação Portuguesa de Enoturismo.

Natural de Lamego e radicado no Alentejo desde muito novo, Gonçalo Mendes tem 36 anos e é, desde há uma década, o escanção do hotel vínico L’And Vineyards. Começou no antigo hotel da Cartuxa, mas saltou desde logo para o segmento de cinco estrelas no Convento do Espinheiro. Tirou vários cursos, mas acredita que não basta aprender, “é preciso ter aptidão, boa postura e sentido gustativo”. O prémio trouxe-lhe “compromisso e responsabilidade”.

Entrou no enoturismo há quase 20 anos. Que balanço faz?

Os três momentos mais importantes da minha vida profissional foram ter ganho uma estrela Michelin com o chef Miguel Laffan, em 2013, e o prémio de melhor escanção de enoturismo do país. Mas mesmo antes, foi ter participado sete vezes como jurado no Concurso Mundial de Bruxelas, em países como a Bulgária, China, Itália, Suíça, Croácia e Luxemburgo. É uma experiência emocionante, estando com escansões de todo o mundo, a representar Portugal.

Qual é o papel de um sommelier no enoturismo?

Para mim, um sommelier tem de saber fazer serviço muito bem e tem de ter conhecimento técnico e teórico aprofundado sobre vinho. Mas é uma profissão multifacetada: há quem só trabalhe em garrafeiras, faça provas ou seja crítico; ou quem trabalhe apenas no mercado da importação e exportação, ou dê consultoria de formação em escolas ou restaurantes. É uma profissão com várias ramificações, focada na divulgação e promoção turística do país.

O que falta fazer, ainda, para o valorizar mais?

O enoturismo é um setor em desenvolvimento, tanto que ainda há muitas pessoas que não sabem o que é. Mas há quem viage pelo mundo só para fazer enoturismo, eu vejo isso aqui todos os dias. Creio que a APENO, fundada pela Maria João de Almeida, está a fazer esse caminho [de afirmação do enoturismo em Portugal e a nível internacional].

Enoturismo no L’And Vineyards

O hotel está a viver uma fase de relançamento, com grande aposta no enoturismo. Dispõe agora de uma sala de provas, garrafeira com cerca de 200 referências e várias provas de vinhos, como a Make You Own Wine, em que os clientes são desafiados a fazer um blend.