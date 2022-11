Portugal tem cinco novas estrelas Michelin – e vai ter a sua própria gala

Há mais cinco restaurantes portugueses com uma estrela Michelin, entre eles o primeiro vegetariano a receber a distinção, o Encanto (Lisboa), de José Avillez. A partir do próximo ano, Portugal irá organizar uma cerimónia autónoma de atribuição das estrelas.

O Guia Michelin antecipou um “ano histórico” para Portugal, e a promessa cumpriu-se. Entre as cinco novas entradas na constelação Michelin – o mesmo número da edição anterior -, está o primeiro restaurante vegetariano a conquistar uma estrela (‘cozinha de grande nível, compensa parar’) para território nacional: o Encanto (Lisboa), dos chefes José Avillez e João Diogo. Avillez junta assim esta distinção às duas estrelas que manteve no seu Belcanto, em Lisboa, e a outra na Tasca, no Dubai.

Em Lisboa, também as cozinhas de influência nipónica dos restaurantes Kabuki, nas galerias do hotel Ritz Four Seasons e liderado por Paulo Alves, e do Kanazawa , chefiado por Paulo Morais, ganharam lugar no Guia Michelin 2023, assim como os portuenses Euskalduna Studio, do chef Vasco Coelho, e Le Monument, comandado por Julien Montbabut, no Le Monumental Palace, na Avenida dos Aliados.

Pelo terceiro ano consecutivo, regressaram também as “estrelas verdes”, uma iniciativa do Guia Michelin que distingue os restaurantes com práticas sustentáveis e preocupação ambiental. Em território nacional, estreia-se nesta lista o Mesa de Lemos, do chef Diogo Rocha, em Silgueiros, Viseu.

Portugal manteve ainda os mesmos restaurantes que no guia anterior foram distinguidos com uma e duas estrelas (‘cozinha excecional, merece o desvio’), e a classificação máxima, de três estrelas (‘cozinha de nível excecional, justifica a viagem’), continua inalcançada.

A gala de revelação dos restaurantes de Portugal e Espanha distinguidos na edição de 2023, que decorreu esta terça-feira na cidade espanhola de Toledo, trouxe mais do que estrelas para a alta cozinha portuguesa: “A partir do próximo ano, não vamos ter apenas uma celebração, mas duas, em Espanha e Portugal”, anunciou o diretor internacional do Guia Michelin, Gwendal Poullennec, na abertura da cerimónia. Há mais de uma década que cada edição é apresentada numa única cerimónia, que decorre normalmente numa cidade espanhola (à exceção de 2018, em Lisboa).

Outra novidade deste ano foi a atribuição do prémio Sala, que distingue o trabalho das equipas de sala, atribuído a Toni Gerez, chefe de sala e sommelier do Castell Peralada, em Peralada, Girona.

Consulte aqui a lista atual dos 38 restaurantes com estrela Michelin em Portugal:

2 estrelas (7 restaurantes)

Alma – Lisboa

Belcanto – Lisboa

Casa de Chá da Boa Nova – Leça da Palmeira

Il Gallo d’Oro – Funchal

Ocean – Porches

The Yeatman – Vila Nova de Gaia

Vila Joya – Praia da Galé

1 estrela (31 restaurantes)

Encanto – Lisboa NOVO

Kabuki – Lisboa NOVO

Kanazawa – Lisboa NOVO

Euskalduna Studio – Porto NOVO

Le Monument – Porto NOVO

Vila Foz – Porto

Cura – Lisboa

Esporão – Reguengos de Monsaraz

A Ver Tavira – Tavira

Al Sud – Lagos

100 Maneiras – Lisboa

A Cozinha – Guimarães

Antiqvvm – Porto

Bon Bon – Carvoeiro

Eleven – Lisboa

Eneko – Lisboa

Epur – Lisboa

Feitoria – Lisboa

Fifty Seconds – Lisboa

Fortaleza do Guincho – Cascais

G Pousada – Bragança

Gusto by Heinz Beck – Almancil

LAB by Sergi Arola – Sintra

Largo do Paço – Amarante

Loco – Lisboa

Mesa de Lemos – Silgueiros, Viseu

Midori – Sintra

Pedro Lemos – Porto

Vista – Portimão

Vistas – Vila Nova de Cacela

William – Funchal